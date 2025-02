«Tragedia nascosta per troppi anni, ora si fa giustizia» 

Le vittime delle foibe, dell’esodo giuliano dalmata e delle vicende del confine orientale sono state celebrate, nel Giorno del ricordo, a Sant’Antioco grazie a un’iniziativa del Comune e della Prefettura di Cagliari, alla quale hanno partecipato le autorità civili e militari della provincia e gli studenti del liceo “Emilio Lussu”. Cerimonie si sono svolte in numerosi centri in tutta l’Isola. A Sant’Antioco il prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, ha richiamato l’attenzione sul dovere che le istituzioni hanno nell’offrire spunti di riflessione che consentano di trasmettere alle giovani generazioni, la memoria di un periodo così drammatico.

In serata si è celebrata la cerimonia a Cagliari nel parco “Martiri delle foibe” in via San Lucifero. Durante l’evento coordinato dalla storica Margherita Sulas, è stato emozionante l’intervento di Giuliano Lodes, 77 anni, esule istriano da quando ne aveva due. A rappresentare il Comune è stata l’assessora Luisa Giua Marassi. Toccanti anche le parole di monsignor Ferdinando Caschili, vicario generale della Diocesi cagliaritana: «Un evento drammatico della storia».

