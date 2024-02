Tragedia in un cantiere a Olbia, muore un operaio 43enne dopo un volo di dieci metri 

Morte dentro un cantiere edile di sabato e la vittima era anche in malattia da settimane. È un incidente sul lavoro tutto da chiarire quello che ieri pomeriggio è costato la vita all’operaio kosovaro, Baskim Bitichi, di 43 anni. L’uomo è caduto da una altezza di quasi dieci metri dentro il cantiere di una grossa struttura residenziale di via Londra, nel quartiere Sa Minda Noa, a Olbia. Per l’operaio, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Baskim Bitichi è finito sul pavimento di cemento dopo avere battuto più volte la testa. Gli effetti della caduta sono stati devastanti, l’operaio kosovaro ha riportato un trauma cranico che non gli ha lasciato scampo. I primi soccorsi sono stati prestati dai colleghi, tutti connazionali della vittima, che non hanno potuto fare nulla. Il personale del 118 e gli ispettori del Lavoro della Asl di Olbia (Spresal) hanno trovato il corpo dell’operaio vicino al ponteggio dal quale è caduto. Sulla dinamica dell’incidente non ci sono dubbi. Gli ispettori del Lavoro e i Carabinieri del Reparto territoriale di Olbia hanno sentito i colleghi di Baskim Bitichi e tutti hanno confermato che la vittima era salita sul solaio del terzo piano dell’edificio in costruzione.

«Non stava lavorando»

Il personale dello Spresal ha subito accertato alcune circostanze che ora dovranno essere chiarite. Baskim Bitichi era in malattia da diverse settimane, a quanto pare per le conseguenze di un incidente stradale. Sul punto non ci sono dati contraddittori. E non ce ne sono neanche su un altro fatto, l’operaio non faceva parte dell’organico di carpentieri e tecnici impegnati nel cantiere di via Londra. I connazionali hanno detto agli ispettori del lavoro che Baskim Bitichi era entrato nell’edificio di Sa Minda Noa per salutarli e per consegnare del denaro. Una spiegazione dei fatti che non sembra convincere la polizia giudiziaria. Non si spiega infatti la ragione dello spostamento della vittima nella parte più alta del ponteggio. L’operaio kosovaro è caduto da un settore dell’edificio dove sono in corso i lavori e dove, anche ieri pomeriggio, nonostante fosse sabato, si stava operando. La Procura di Tempio ha ordinato subito il sequestro dell’area. Le indagini sono state aperte per l’ipotesi di omicidio colposo come conseguenza della presunta mancata osservanza delle misure antinfortunistiche. Ma l’inchiesta potrebbe cambiare e diventate qualcosa di molto più pesante. Lo Spresal sta verificando la posizione contrattuale e assicurativa della vittima che (la circostanza è oggetto di indagini) era anche in malattia. La Procura di Tempio attende dallo Spresal di Olbia i dati delle società e delle imprese presenti nel cantiere di via Londra. Si parla di ditte che sarebbero riconducibili a un imprenditore kosovaro da tempo residente in Gallura.

Escalation di infortuni

Nel giro di una settimana nella zona di Olbia ci sono stati tre incidenti sul lavoro. Prima dell’infortunio mortale di ieri, altri due operai sono finiti in ospedale con fratture e ferite gravi. Una delle vittime rischia una grave menomazione ad una mano.

