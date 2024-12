Tragedia in sala parto, muore una neonata: aperta un’inchiesta  

Ha smesso di respirare un’ora dopo il parto d’urgenza, deciso dai medici a quanto pare per un distacco della placenta alla 35ª settimana. Sulla morte di una neonata, avvenuta ieri al Policlinico di Monserrato, è stata aperta un’inchiesta della Procura di Cagliari: oggi il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Gilberto Ganassi, affiderà l’incarico per l’autopsia che potrebbe essere eseguita già nel primo pomeriggio.

La tragedia

Ancora prematuro formulare una qualsiasi ipotesi sulla tragedia che, ieri pomeriggio, ha fatto piombare nella disperazione una coppia, dopo la notizia che la bimba che attendevano con tanto amore era sopravvissuta appena un’ora dopo il parto. Sulla vicenda si conoscono ancora pochissimi dettagli, salvo che la madre (a quanto pare anche lei un medico ginecologo) sarebbe stata sottoposta ad un intervento chirurgico d’urgenza al Policlinico: un parto con taglio cesareo non programmato, deciso all’ultimo secondo a causa di un distacco placentare all’ottavo mese di gravidanza. Quando la bimba è stata fatta nascere era viva e, stando alle poche notizie filtrate, sarebbe stata portata immediatamente nel reparto destinato alle emergenze, proprio per verificare se il distacco della placenta avesse causato ripercussioni sul neonato. Un’ora dopo la situazione è precipitata.

Riscontro diagnostico

Per comprendere le cause del decesso e far luce su cosa l’abbia causato ieri è stato disposto dai vertici sanitari dell’azienda ospedaliero-universitaria un riscontro diagnostico: si tratta di una autopsia che, di norma, viene decisa con un provvedimento amministrativo interno. L’esame era in programma per questa mattina alle 10, ma sulla vicenda ieri sera è stata informata anche la Procura della Repubblica. Dunque oggi entrerà in campo l’esperto del pm.

L’inchiesta penale

L’inchiesta è affidata al sostituto procuratore Gilberto Ganassi che oggi, di primo mattino, potrebbe già firmare l’incarico ad un consulente per un riscontro autoptico. È stato dunque disposto il sequestro della salma della neonata e, salvo intoppi, l’esame potrebbe già essere effettuato nel primo pomeriggio nel Dipartimento di Medicina legale del Brotzu. Per il momento non risultano esserci indagati, ma bisognerà attendere le prossime ore per capire se il magistrato deciderà di iscrivere qualcuno come atto a tutela dei sanitari che hanno avuto in cura la donna e hanno gestito l’emergenza.

La disperazione

Ieri sera nulla è filtrato sull’età dei genitori o sulla loro provenienza. Le condizioni di salute della madre, in ogni caso, non dovrebbero essere preoccupanti. Per lei, però, c’è lo strazio e il dolore per una tragedia improvvisa, ancora senza una spiegazione.

