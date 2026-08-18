Tragedia in mare: muore albergatore 

Colpito da arresto cardiaco, un albergatore toscano di 64 anni, Carlo Cacioli, è morto ieri mattina nel mare della spiaggia libera di Rena di Matteu, nel litorale di Aglientu. La tragedia si è consumata, poco prima di mezzogiorno, davanti agli occhi della moglie che, non vedendolo uscire dall’acqua, aveva lanciato l’allarme. La vittima, originaria di Arezzo dove gestiva un Hotel, è stato avvistato da alcuni bagnanti mentre annaspava e, in evidente difficoltà, tentava di raggiungere la riva quando ha accusato un malore. Trascinato sulla battigia ormai privo di sensi, alcune persone hanno provato a rianimarlo a più riprese, manovre continuate dagli operatori del 118, ma risultate inutili. Il personale dell’elisoccorso Areus non ha fatto altro che constatarne il decesso. Sul posto anche l'unità di soccorso della Guardia Costiera di Santa Teresa Gallura, con i militari intervenuti anche via terra e coordinati dalla Capitaneria di Porto Torres, competente per territorio. Le condizioni delle strade e un varco chiuso da due anni hanno reso difficile l’accesso all’arenile, ritardando l’arrivo dei mezzi di soccorso, giunti dopo 35 minuti dalla richiesta di intervento.

In prossimità di Rena di Matteu, spiaggia libera priva di salvamento a mare, si trova l’arenile di Rena Maiore servito dalla stazione dei bagnini che avevano disposto la bandierina rossa. Uno dei tratti di mare più pericolosi che si estendono lungo la fascia costiera del nord dell’Isola dove, nonostante i divieti, alcuni turisti non hanno esitato ad entrare in acqua e trascinati dalle correnti sono stati soccorsi dai bagnanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA