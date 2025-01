Tragedia in mare, dubbi sui soccorsi 

«Non vedo l’ora di finire di lavorare per andare a pescare. Lo sai quanto mi piace e mi rilassa». Faceva il gesto di tenere la lenza con la mano e la mostrava ai suoi amici. Non c’è pace per chi ha conosciuto Pietro Satta, Lillo per tutti, il ristoratore sassarese di 48 anni che sabato mattina ha perso la vita insieme all’amico genovese di 71 anni, Maurizio Rossi. A bordo di un semicabinato di 6,5 metri sono finiti contro gli scogli di Punta Canneddi a La Marinedda, nel comune di Trinità d’Agultu e la barca si è capovolta. All’interno i corpi intrappolati dei due pescatori. La Procura di Tempio ha aperto una inchiesta per stabilire le cause del tragico incidente. La barca con un evidente squarcio nella prua è stata posta sotto sequestro e una perizia tecnica potrebbe far emergere un eventuale guasto all’origine dello scontro con la scogliera.

Maurizio Rossi dal 2007 si era trasferito a Trinità D’Agultu e conosceva bene quel mare, le secche e i punti critici. Le salme trasferite all’Istituto di medicina legale di Sassari verranno sottoposte all’esame autoptico e resteranno a disposizione dell’Autorità giudiziaria per stabilire se la morte è avvenuta sul colpo o se sopravvenuta per annegamento. Ancora da chiarire anche l’ora dell’incidente, se successo alle prime ore del mattino o al momento del rientro dalla battuta di pesca. I soccorsi sono stati attivati intorno alle 12.40, ma una comitiva di escursionisti ha dichiarato di aver avvistato la barca semiaffondata alle 9.30, segnalando il tutto alla Capitaneria di Porto. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato i vigili del fuoco di Tempio e l’elicottero di Alghero, l’elisoccorso Areus, il Corpo forestale e i carabinieri di Valledoria.(m.p.)

