Tragedia in casa a Settimo San Pietro: muore bimbo di 4 mesi 

Una tragedia, una fatalità. Tutto è avvenuto, forse, in un attimo. Un bambino di quattro mesi è morto ieri nella sua casa a Settimo San Pietro, per un possibile problema respiratorio che potrebbe essere stato provocato da un incidente: il piccolo Alessio è rimasto imprigionato fra la culla e un comodino. A fare la scoperta è stata la mamma che ha immediatamente chiesto aiuto: sul posto è arrivata un’ambulanza del 118. Sono stati momenti drammatici, fra speranza e disperazione: i sanitari hanno a lungo praticato la respirazione artificiale al piccolo, decidendo poi il trasferimento al Brotzu.

I soccorsi

Un tentativo disperato, una corsa, sperando nel miracolo che purtroppo non c’è stato. Quando è arrivato in ospedale, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Problemi respiratori, come detto, seguiti al movimento del piccolo fra la culla e il mobile. Una fatalità, un tragedia che ha sconvolto una famiglia conosciuta e stimata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Sinnai per i necessari accertamenti e per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto in quei terribili momenti.

Un primo rapporto informativo è stato girato in serata alla Procura della Repubblica di Cagliari che avrebbe disposto una perizia sulla salma che dovrebbe essere effettuata domani all’Istituto di medicina legale. Ma sulla fatalità non ci sarebbero dubbi: i terribili momenti della tragedia sarebbero stati immortalati da una videocamera.

La notizia non ha tardato a diffondersi a Settimo San Pietro. Grandissimo il cordoglio, comprensibile il dolore di tutti. Sino a tarda sera tanta gente in strada senza voglia di dire qualcosa. Il dolore era palpabile, forte, fortissimo, anche fra chi non conosce i parenti del piccolo. La tragedia si è consumata ieri sera nell’abitazione della famiglia di Antonio Vargiu, 45 anni, nel centro abitato. L’allarme è stato immediato con l’arrivo di una unità medicalizzata del 118. Le condizioni del piccolo sarebbero subito apparse disperate. Per oltre mezz’ora, i sanitari hanno tentato di salvare il bimbo attraverso la respirazione artificiale e decidendo poi il trasferimento all’ospedale Brotzu dove i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

Paese sotto choc

A Settimo San Pietro si è parlato subito di una tragica fatalità, nessun mistero insomma dietro la vicenda. Gli stessi militari si sono mantenuti ieri sera in un comprensibile silenzio. «Non abbiamo nulla da dire». Più tardi il rapporto informativo alla Procura della Repubblica. Un atto dovuto. La perizia necroscopica sulla piccola salma è stata disposta dal magistrato di turno e verrà eseguita con ogni probabilità domani mattina. Oggi stesso dovrebbe essere conferito l’incarico all’equipe del medico legale Roberto Demontis. Subito dopo, la salma sarà sicuramente restituita alla famiglia per la celebrazione dei funerali.

I vicini

La tragedia ha sconvolto il paese. «Non ci sono parole – ha detto ieri sera una donna nella via Nuova - Quando muore un bambino il dolore è di tutti. Ed è quello che stiamo provando qui in paese. Non resta che pregare e stringerci nel dolore ai genitori e a tutti i familiari del bimbo».

RIPRODUZIONE RISERVATA