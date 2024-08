Tragedia in Abruzzo: muore in casa a 21 anni 

Il ciclismo è scossa da una tragedia assurda: in Abruzzo è morto Simone Roganti, 21 anni, da pochi giorni, corridore ciclista della formazione marchigiana Continental MG. K Vis Colors for Peace. Era andato a dormire presto come un vero atleta: poi, improvvisamente, è apparso nella sala dove c'erano i genitori solo per dire «Mi sento male». A quel punto è stramazzato a terra tra le urla dei parenti. Se nè andato così, nella sua casa di Spoltore: i soccorsi sono stati immediati ma i sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso del giovane ciclista. La Procura di Pescara ha aperto immediatamente un fascicolo per indagare sulla sua morte: il Pm Luca Sciarretta ha disposto l'autopsia sul corpo del corridore per capire la cause del decesso. Per stabile perché un ragazzo di 21 anni, un atleta che si allenava ogni giorno, è stato stroncato da un malore a cui l'indagine dovrà dare un nome. Spoltore è sotto choc. Sua padre Rolando aveva corso da giovane e sempre a Spoltore è nato Danilo Di Luca, vincitore del Giro d'Italia nel 2007, poi radiato per doping nel 2013. Quest'anno Roganti si era classificato 7° al Campionato italiano Under 23 e decimo al Giro della Valle D'Aosta.

Groves alla Vuelta

L'australiano Kaden Groves (al 2° successo alla Vuelta 2024) ha vinto in volata a Villablino la 14ª tappa. L'altro australiano Ben O'Connor conserva la maglia rossa. Oggi il terribile arrivo in salita, ai 1.847 metri di Cuitu Negru.

