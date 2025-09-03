Tragedia familiare blocca la fine del processo 

Un altro dramma è entrato nella tormentata e dolorosa vicenda giudiziaria del caso Grillo. Ieri mattina a Tempio, prima della udienza che era stata annunciata come conclusiva del processo, è piombata la notizia tragica della morte del figlio del presidente del collegio, Marco Contu. Il ragazzo, 22 anni, è deceduto martedì pomeriggio a Roma, mentre il padre era impegnato proprio nelle ultime battute del dibattimento a carico di Ciro Grillo e dei suoi amici. La notizia è arrivata qualche ora prima dell’udienza e ha lasciato impietriti tutti. Marco Contu, 64 anni, di Cagliari, da più di trent’anni in servizio a Tempio, presiede il collegio chiamato a decidere sulle posizioni dei quattro ragazzi accusati di stupro. Ovviamente ieri non ha potuto essere presente in aula e si è posto immediatamente il problema del calendario del processo, perché il giudice a latere, Alessandro Cossu, era alla sua ultima udienza a Tempio, il giovane magistrato sassarese è stato infatti trasferito ad Asti.

Una pagina penosa

Subito dopo la comunicazione della tragedia che ha colpito Marco Contu, nel palazzo di giustizia di Tempio si è scritta una pagina che ha del surreale. Ha assistito l’avvocata Giulia Bongiorno, legale di parte civile nel processo Grillo, ma in questo caso soprattutto presidente della Commissione Giustizia del Senato. In sostanza è stata presa in considerazione l’ipotesi di tenere comunque il processo oggi, con il presidente Marco Contu in aula. Una possibilità che ha provocato la reazione degli avvocati. Il penalista Alessandro Vaccaro ha dichiarato: «Quella di oggi è una tragedia immane che ha colpito il presidente del collegio, Marco Contu. Chiaramente non ci sono altre parole se non quelle di esprimere la nostra vicinanza, tutto il resto passa in secondo piano. Impensabile, inaccettabile fare l’udienza oggi o domani. La posizione è stata condivisa da tutte le parti, pm compreso. Oltre che avvocati, giornalisti o giudici, siamo uomini. Cosa c'è di peggio di una perdita di un figlio? Quale serenità può avere nel fare una camera di consiglio? È inaccettabile». Linea condivisa dall’avvocata Giulia Bongiorno: «Abbiamo apprezzato il senso del dovere del presidente, ma proprio per questo abbiamo detto no, grazie». Va detto che in serata la presidente facente funzioni del Tribunale di Tempio, Caterina Interlandi, ha escluso categoricamente di avere avuto un ruolo nella vicenda, non essendo una componente del collegio. Alla fine si è deciso di rinviare il processo al 22 settembre, per repliche e sentenza.

Il Csm

Sempre in serata è arrivata una presa di posizione di Enrico Aimi, membro laico (è un avvocato) del Csm. Aimi ha annunciato una richiesta al Comitato di presidenza dell’organismo di autogoverno della magistratura, per un approfondimento di quanto avvenuto ieri a Tempio. Le parole di Aimi: «Desidero esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia e al dottor Marco Contu. Sconcerta, per quanto si apprende da notizie di stampa, che vorremmo destituite di fondamento, che si sia anche solo ipotizzato di rinviare il processo a due giorni dal terribile incidente. Allo stato non è chiaro chi sia stato ad avanzare tale richiesta, che appare a tutta prima algida e disumana. È necessario approfondire questa delicatissima vicenda, anche perché, in dubbio, c’è uno dei requisiti primari che un magistrato dove possedere, ancora più se svolge funzione direttive e semidirettive: quello dell’equilibrio. Nelle prossime ore depositerò al Comitato di Presidenza una richiesta di apertura pratica».

