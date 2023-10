Tragedia dopo lo stalking 

Il sospetto della Procura è che si sia tolto la vita dopo una lunga serie vessazioni ad opera del vicino di casa, ora finito sotto inchiesta con l’ipotesi di induzione al suicidio. Il pubblico ministero Andrea Vacca ha disposto il sequestro dei telefonini dell’indagato: verranno analizzati per verificare come siano andate le cose.

L’inchiesta

A decidere di farla finita ad agosto era stato il pensionato Giuseppe Orrù, 67 anni, che si era tolto la vita nella sua abitazione proprio pochi giorni dopo l’ultima presunta aggressione. I familiari non avevano presentato esposti, ma l’inchiesta è stata comunque aperta d’ufficio dopo una relazione dei carabinieri di Villacidro che avevano segnalato quanto accadeva tra l’anziano e il 27enne Nicola Pittau. Ai primi di agosto il giovane era stato arrestato perché, secondo l’accusa, con un tronco usato a mo’ di ariete, avrebbe provato a sfondare il portoncino di casa del vicino, per poi minacciare di dare fuoco all’abitazione. Nei giorni scorsi, il pm Vacca ha fatto sequestrare il cellulare del ragazzo, difeso dall’avvocato Giovanni Antonio Lampis.

Il presunto stalking

L’episodio dei primi di agosto sarebbe stato l’ennesimo capitolo di un’inimicizia profonda, nata per questioni di denaro e poi deflagrata in quelli che, secondo l’ipotesi dell’accusa, erano diventati veri e propri atti persecutori. Da un lato Pittau, disoccupato, alle spalle una sfilza di guai con forze dell’ordine e giustizia per episodi di violenza nei confronti familiari. Dall’altra c’è il vicino che, qualche giorno dopo quell’ultimo episodio di presunto stalking, si è ucciso.

Già quattro anni fa, anche allora in agosto, l’indagato aveva cercato di sfondargli il portoncino di casa: il vicino era riuscito a resistere appoggiandosi con tutto il suo peso alle ante, ricevendo in quel caso minacce di morte.

La consulenza tecnica

Sequestrati i telefonini, ora il pubblico ministero Vacca incaricherà un esperto per analizzare il contenuto per verificare se vi siano elementi utili per l’inchiesta. Nel frattempo ha deciso di aprire un fascicolo ipotizzando che il 67enne si sia ucciso perché esasperato e impaurito per le continue vessazioni e le minacce subite nel corso degli anni. Nel frattempo i carabinieri stanno interrogando vicini e parenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA