Tragedia del treno, Landini con i familiari al corteo: «Basta morti» 

Vercelli. Bandiere listate a lutto, fiocco nero a un braccio: un corteo di duemila persone attraversa in silenzio il centro di Vercelli per commemorare i cinque operai travolti dal treno a Brandizzo, durante i lavori di manutenzione sulla linea Torino-Milano. Sfilano i sindacalisti di Cgil, Cisl e Uil, degli edili e dei trasporti, al fianco dei familiari delle vittime: Michael Zanera, 34 anni, Giuseppe Sorvillo, 43, Saverio Giuseppe Lombardo, 52, Giuseppe Aversa, 49, e Kevin Laganà, 22 anni.

«Vogliamo giustizia», dice Samantha, cugina di Zanera, in mano la foto del ragazzo morto sui binari. Sfilano gli operai della Sigifer, l'azienda dove lavoravano: «La sicurezza c'è, non abbiamo paura. Quel che è successo è successo, non ci sono parole né perché. Solo rabbia». Ci sono il sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, l'assessora regionale al Lavoro, Elena Chiorino, il vescovo Marco Arnolfo.

«Non abbiamo più parole», dice lo striscione che apre il corteo nel giorno dello sciopero generale di otto ore a Vercelli, degli edili e dei trasporti in tutto il Piemonte. «Basta ipocrisia e pacche sulle spalle: è il momento di dire basta. Abbiamo fatto scioperi, ma dobbiamo alzare ancora di più il livello della protesta. Bisogna cancellare la legge folle che il governo ha fatto per liberalizzare il subappalto, e creare una Procura nazionale sulla sicurezza del lavoro» afferma il leader della Cgil, Maurizio Landini a Vercelli. Un tema su cui la Cgil insiste. In passato l'ha proposta a diversi governi l'ex procuratore Raffaele Guariniello, ma nulla è seguito.

«La tecnologia dev’essere al servizio non del profitto, ma dell'uomo», spiega Giorgio Graziani, segretario confederale della Cisl. Gianni Cortese, segretario generale della Uil Torino e Piemonte, chiede «anche a livello nazionale una patente a punti con un sistema di premi per chi rispetta le regole e punitivo fino all'espulsione dagli appalti pubblici per le imprese che hanno comportamenti scorretti».

