Tragedia del Natisone, quattro indagati 

Udine. Un capoturno e due addetti alla sala operativa dei vigili del fuoco di Udine e un infermiere della sala operativa regionale di emergenza sanitaria del Friuli Venezia Giulia: sono i quattro indagati, per omicidio colposo, dalla Procura, per la morte di Patrizia Cormos, 20 anni, Bianca Doros, 23 anni, e Cristian Casian Molnar, 25 anni, travolti e uccisi dalla piena del fiume Natisone, che lo scorso 31 maggio li sorprese mentre erano scesi nel greto per scattare qualche foto.

Le richieste di aiuto

I quattro sono stati convocati domani mattina per rendere la loro versione dei fatti, ma i rispettivi avvocati hanno già fatto sapere che non compariranno fino a che le difese non avranno accesso al fascicolo, per capire le contestazioni che vengono loro mosse. La posizione dei vari indagati è comunque diversa perché diverse sono le indicazioni che hanno potuto raccogliere da Patrizia Cormos, la più giovane delle vittime: nelle sue telefonate invocava aiuto mentre il fiume la stava inghiottendo assieme agli amici. Per combattere la forza della corrente, si strinsero in un abbraccio ripreso dai passanti e che sarebbe divenuto la tragica icona di un'amicizia e di un incidente. I passanti, impotenti, assistettero ai vani e coraggiosi tentativi dei soccorritori di riportarli a riva.

I tempi dei soccorsi

Il quesito principale che si tenterà di risolvere è legato alla mancata attivazione dell'elicottero sanitario del Fvg, di stanza a Campoformido, a pochi minuti di volo da Premariacco, molto più vicino di quello che invece decollò, dall'aeroporto Marco Polo di Venezia. La ragione è nel fatto che nel primo appello non si faceva cenno a problemi sanitari - la ragazza, in modo concitato, disse che erano circondati dall'acqua - dunque si optò come da protocollo per far decollare il velivolo dei vigili del fuoco. Il quale arrivò quando i tre giovani erano già scomparsi tra i flutti: ci vollero tre settimane per trovare il corpo del ragazzo; meno quelli delle due amiche. «Nella consapevolezza si tratti di un atto a tutela dei diritti del cittadino indagato, riconoscendo le grandi capacità tecniche e professionali di tutti gli operatori del Corpo nazionale», si legge in una nota, «il Dipartimento dei Vigili del fuoco esprime la massima fiducia nell'operato della magistratura per l'accertamento delle responsabilità».

