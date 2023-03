Tragedia dei migranti, mozione di solidarietà di tutto il Consiglio 

Solidarietà e vicinanza ai familiari delle vittime della tragedia di Cutro, ma anche la richiesta di fare chiarezza sull’accaduto.

Sì di tutto il Consiglio comunale all’ordine del giorno discusso durante l’ultima riunione nella sala consiliare di via Porcu, prima firmataria l’esponente di Demos Marina Del Zompo: «Quanto accaduto ha scosso la coscienza della nostra città, non si può restare in silenzio dinanzi alle migliaia di esseri umani che negli ultimi anni sono morti e continuano a morire nel mar Mediterraneo», ha detto Zompo in Consiglio. «Questi motivi ci impongono, come rappresentanti popolari, di spendere il nostro mandato per ciò che è possibile fare al nostro livello, esprimendo il nostro sdegno e rabbia per l’ennesima tragedia che poteva essere evitata e per far si che mai più si ripetano fatti come questi. E non solo, perché queste vittime siano rispettate con la giustizia che, a gran voce, è stata richiesta al Presidente della Repubblica quando ha portato lo Stato a Cutro, per inginocchiarsi davanti alle vittime innocenti».

Da qui la proposta del Consiglio comunale, rivolta a Giunta e sindaco, di «porre in essere tutte le azioni necessarie, compreso il coinvolgimento delle associazioni dei Comuni e della Regione Sardegna, per far arrivare al Governo Italiano la richiesta di chiarezza sull’accaduto, l’accertamento delle eventuali responsabilità e di impegno a porre in essere disposizioni ministeriali chiare e vocate al salvataggio delle persone in mare».

