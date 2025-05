«Tragedia annunciata»: rabbia e dolore 

Dolore, rabbia e un senso profondo di abbandono. La morte di Dario Melis, vicesindaco di Nuxis, ha scosso nel profondo la comunità e riacceso polemiche mai sopite sulla pericolosità della Statale 293, dove sabato si è consumata l’ennesima tragedia. Il punto dell’impatto, all’ingresso del paese all’incrocio con via della Libertà, è un rettilineo insidioso, circondato da abitazioni e privo di dispositivi efficaci per rallentare il traffico, dove in molti sfrecciano a velocità sostenuta.

Le proteste

«Una tragedia annunciata», commentano in paese. A partire dal sindaco Romeo Ghilleri, che in Dario Melis ha perso non solo un collaboratore ma un amico: «Da tre anni chiediamo ad Anas e alla Regione interventi risolutivi per la messa in sicurezza di questi due chilometri. Semafori, rotonde, marciapiedi: qui manca tutto. I cittadini sono costretti a camminare nelle cunette. Siamo un piccolo Comune, non possiamo affrontare queste spese da soli. Se non verremo ascoltati, porteremo i cittadini davanti al palazzo regionale».

La voce di Ghilleri si unisce a quella dell’Unione dei Comuni del Basso Sulcis. Il presidente Andrea Pisanu conferma: «Con Nuxis, Comune capofila, abbiamo più volte sollecitato Anas. Ma secondo il Codice della strada non possiamo installare dossi o autovelox. Da soli non possiamo garantire la sicurezza. Servono risposte concrete». La Statale 293, che collega Giba a Villasanta attraversando Piscinas e Nuxis, ha visto di recente alcuni interventi di ripristino del manto stradale. Ma le richieste dei sindaci riguardano soprattutto il tratto urbano, dove vivono e si muovono i cittadini, spesso esposti a rischi altissimi.

Quella di Dario Melis è solo l’ultima di una serie di vite spezzate sulle strade del Sulcis. Ad aprile, Nicola Pruner è morto in moto sulla Statale 126 vicino a Cortoghiana. A inizio maggio, Gianni Calabrò ha perso la vita a Sant’Antioco, sempre a bordo di uno scooter. Una scia di sangue che denuncia l’assenza di un piano serio per la sicurezza stradale nella provincia.

Lutto cittadino

Intanto, Nuxis si ferma per salutare Dario Melis. Oggi e domani gli uffici comunali resteranno chiusi e il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per domani in occasione dei funerali, fissati per le 16. «Dario era una persona generosa, sorridente, piena di energia e amore per il paese», ricorda il sindaco: «Un punto di riferimento per tutti noi. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nella nostra comunità».

