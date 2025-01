Tragedia all’Isola Rossa, verifiche sulle segnalazioni 

Indagini a tutto campo sulla morte di Maurizio Rossi e Pietro Satta, i due pescatori vittima dell’incidente avvenuto all’alba di sabato a Punta (Isola Rossa, Trinità d’Agultu). La pm di Tempio Noemi Mancini ha disposto una serie di accertamenti dopo le prime informative della Guardia Costiera di Porto Torres. La Procura ha già preallertato uno specialista per una consulenza tecnica. Il tema principale dell’inchiesta è quello della dinamica della tragedia. Gli elementi raccolti vanno tutti nella stessa direzione. L’imbarcazione, il Garupa, un cabinato della Sessa Marine con motore di 22 piedi, sarebbe finito su una secca mentre era in corso la pesca a traina, Rossi e Satta al momento dell’impatto si trovavano dentro un vano dove c’è uno spazio per gli attrezzi e il bagno, purtroppo la barca si è ribaltata e i due pescatori sono rimasti bloccati dentro lo scafo. Non ci sono, per ora, altre possibili spiegazioni dell’incidente che non coinvolge, stando agli accertamenti sin qui svolti, nessun’altra imbarcazione. L’altra questione riguarda la tempistica dell’intervento di soccorso. Le operazioni sono iniziate nella tarda mattinata di sabato, ma alcune persone sostengono di avere segnalato alla Guardia Costiera la presenza della barca capovolta alle 8,30 e subito dopo le 9. Si tratta di dati ancora tutti da verificare, ma la Procura di Tempio si occupa anche di questo aspetto. (a. b.)

