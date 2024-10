Tragedia alla Toyota, sciopero davanti ai cancelli 

Bologna . Occhi lucidi e mani in tasca, c’è chi porta un fiore e chi una corona. Nessun discorso, niente striscioni. La rabbia silenziosa degli operai della Toyota Material Handling è andata in scena davanti ai cancelli dello stabilimento bolognese, dove mercoledì sera in seguito a una esplosione sono morti due operai, Fabio Tosi, 34 anni, e Lorenzo Cubello, 37, mentre altri 11 sono rimasti feriti: tra questi, un 24enne, è in rianimazione. Ieri era il giorno dello sciopero di otto ore indetto dai sindacati confederali e da Usb per il comparto metalmeccanico; oltre agli stabilimenti italiani hanno scioperato anche gli stabilimenti Toyota di Svezia e Francia. L’inchiesta aperta per omicidio e lesioni colpose, per il momento rimane contro ignoti. In giornata sono cominciate le autopsie. In base ai primi accertamenti di carabinieri e vigili del fuoco, sembra che ad esplodere sia stato lo scambiatore di un sistema di condizionamento situato in un’area esterna al capannone. Prima dell’esplosione era già in programma uno sciopero sul tema della sicurezza: uno degli aspetti che andrà scandagliato dagli investigatori. A Bologna c’era anche la ministra del Lavoro Marina Calderone: «È ancora presto per capire che cosa è successo, se ci sono delle responsabilità. Credo che abbiamo tutti una responsabilità: fare ognuno il proprio dovere perché eventi come questi non accadano più».

