Tragedia a Capitana: giovane turista muore durante l’immersione 

Tragedia ieri pomeriggio nel mare di Capitana, a Baia Azzurra: un 29enne brasiliano è morto dopo un’immersione. Il giovane era su una barca a vela insieme ad altri turisti: stava facendo snorkeling quando ha accusato un malore. Riportato subito a bordo, è è stato soccorso da un medico, fuori servizio, di un’altra imbarcazione che si trovava nella zona. Le manovre per cercare di rianimarlo sono proseguite con l’arrivo del personale del 118. Ma purtroppo per il giovane non c’è stato niente da fare. Sul posto, per gli accertamenti di legge, gli agenti della Squadra volante.

Sono stati momenti drammatici quelli vissuti sulla barca a vela di un privato. L’imbarcazione era partita da Cagliari con a bordo diversi turisti, anche dei familiari del giovane brasiliano. Nel mare di Baia Azzurra lo stop per le immersioni e per fare snorkeling. Il 29enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe avuto un malore: sembra che soffrisse di alcune patologie. I soccorsi sono stati immediati. Riportato a bordo, è stato preso in cura da un altro diportista, un medico che era nella stessa zona di mare e si è accorto di quanto stava accadendo. Intanto è stato avvisato il 118 che ha inviato un’ambulanza sul posto. Il turista è stato portato a riva e le manovre di rianimazione sono proseguite purtroppo senza alcun risultato.

La Polizia ha svolto tutti gli accertamenti del caso. Il corpo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA