Tragedia a caccia: oggi i funerali dell’imprenditore  

Sul corpo di Massimiliano Sabiu, 59 anni, di Giba, ci sarebbero state più di una ferita. È quanto stanno cercando di appurare gli esperti della Procura, incaricati dal pubblico ministero Andrea Massidda, chiamati ad accertare la dinamica della tragedia avvenuta domenica nei monti di Is Cannoneris, in territorio di Telulada. Il cacciatore è stato colpito e ucciso per errore da una fucilata esplosa da un compagno, poco dopo le 16.30, durante una battuta di caccia al cinghiale effettuata da una compagnia di circa 20 partecipanti.

Le indagini

Stando ai primi accertamenti Sabiu sarebbe stato colpito per errore al fianco e alla spalla (si parla di tre fori in entrata e alcuni in uscita), tanto che gli investigatori starebbero accertando se il fucile fosse caricato con munizioni a «palla sola» o a «pallettoni», questi ultimi non consentiti per la caccia al cinghiale. Una questione che, però, non cambia sostanzialmente il quadro indiziario raccolto dal pm Massidda che non ha disposto l’autopsia, non ritenendola necessaria all’accertamento della dinamica. Si indaga per omicidio colposo. La famiglia della vittima si è rivolta all’avvocata Monica Macciotta.

I funerali

Parenti e amici saluteranno Massimiliano Sabiu questo pomeriggio in occasione della cerimonia funebre alle 15 nella chiesa di San Pietro Apostolo a Giba.

RIPRODUZIONE RISERVATA