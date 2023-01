Trafitto alla gola, muore dopo 9 mesi 

Appena tre settimane fa il giudice per le indagini preliminari, Gianpaolo Piana, aveva ammesso al rito abbreviato l’imputato, su cui pende l’accusa di duplice tentato omicidio, e che è difeso dall’avvocato Tania Decortes. In quell’occasione il magistrato aveva stabilito di rinviare la discussione ad aprile di quest’anno nel corso di una seduta in cui era presente anche Alberto, al momento detenuto a Bancali, il quale non aveva rilasciato alcuna dichiarazione.

Dopo 9 mesi da quella terribile aggressione è deceduto Giuseppe Picci, il 69enne che lo scorso aprile venne trafitto alla gola dal figlio Alberto con un fucile subacqueo a Santa Maria Coghinas. La morte dell’uomo è avvenuta martedì scorso a Oristano e subito la Procura della Repubblica di Sassari ha dato mandato al medico legale per capire se il decesso sia in qualche modo da collegare all’aggressione da parte del figlio. Un vero raptus di violenze compiuto nelle prime ore del mattino e che vide il 48enne colpire anche la madre, Maria Giovanna Drago, ferita gravemente con un coltello a farfalla.

L’inchiesta

Appena tre settimane fa il giudice per le indagini preliminari, Gianpaolo Piana, aveva ammesso al rito abbreviato l’imputato, su cui pende l’accusa di duplice tentato omicidio, e che è difeso dall’avvocato Tania Decortes. In quell’occasione il magistrato aveva stabilito di rinviare la discussione ad aprile di quest’anno nel corso di una seduta in cui era presente anche Alberto, al momento detenuto a Bancali, il quale non aveva rilasciato alcuna dichiarazione.

L’uomo è stato oggetto, nei mesi scorsi, di una perizia redatta dalla dottoressa Claudia Granieri, che ne aveva stabilito la parziale incapacità di intendere e di volere nonché la pericolosità sociale. Agli atti era stata poi depositata anche un’ispezione, voluta sempre dal pubblico ministero Angelo Beccu, titolare dell’inchiesta, relativa proprio alle lesioni inferte ai genitori dall’aggressore.

La violenza

Intanto Alberto Picci ha ricevuto la notizia della morte del padre in carcere e si è dichiarato molto dispiaciuto. La sua versione, che non ha mai cambiato nel corso dei mesi, è quella di non aver mai voluto aggredire i suoi genitori.

Le sue dichiarazioni, subito dopo quella violenza, erano però apparse agli investigatori confuse e illogiche. Picci, di professione “tecnico di console”, aveva riferito di aver lavorato in regia con le maggiori emittenti tv, con la mansione di sound designer, ovvero di addetto ai suoni. Qualifiche riportate anche sul profilo Linkedin a suo nome dove descrive un’attività lunga più di vent’anni da freelance ed elencava le competenze maturate in quel settore. Un lavoratore, così avrebbe dichiarato a suo tempo ai carabinieri, che era stato bistrattato e licenziato.



