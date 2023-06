Traffico, Ztl in tutto il centro 

Traffico più snello e sicurezza. Sono questi gli obiettivi del Piano urbano della mobilità (Pum) che resterà in vigore fino a quando il Consiglio comunale non varerà il Piano della mobilità sostenibile e del traffico chiesti dall’assessore Ivano Cuccu e commissionati dalla Giunta di Massimiliano Sanna alla Leganet con sede a Roma. Come conferma l’assessore Ivano Cuccu: «Si parte dal Pum attualmente in vigore, approvato nel 2017 dal Consiglio comunale – sostiene – un Piano che, dopo la realizzazione di opere come il centro intermodale, la circonvallazione Ovest, la soppressione dei passaggi a livello e diverse rotatorie, risulta non più sufficiente all’assetto del territorio».

Il Piano

Quel piano di 6 anni fa, studiato dall’ingegnere Walter Langiu, tra le tante indicazioni relative ai parcheggi, le zone 30, i sensi unici (solo in minima parte attuate), aveva trattato anche un tema di strettissima attualità: la Ztl nel centro storico. Da estendere, è la premessa. «L’intervento - scriveva Langiu - viene previsto oltreché per il raggiungimento degli obiettivi di natura sociale e ambientale anche per regolamentare la sosta, al fine di riequilibrare una situazione critica favorita dall’attuale disciplina».

Il progetto

Alle strade previste nella zona e traffico limitato nell’ordinanza della Giunta Barberio (da via Ciutadella de Menorca, via Carmine, vico Angioy), il piano del 2017 aggiungeva via Solferino, piazza Manno e via Vittorio Emanuele. Tre i varchi d’ingresso: via Ciutadella de Menorca spostato all’inizio della strada, via Serneste e via Montenegro. Quattro i varchi d’uscita, di cui tre nuovi: vicolo Angioy, via Angioy e via Crispi e solo uno confermato, via Garibaldi (Portixedda). Gli orari previsti per il carico e scarico merci sono dalle 10 alle 14.30-17. Libera circolazione dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle19.30; sosta riservata ai residenti. Limite di velocità di 30 chilometri orari, mentre tra via Serneste e piazza Martini è prevista un’area pedonale. Una telecamera per ciascun varco, attivata da spire elettromagnetiche inserite nell’asfalto. Per evitare errori da parte degli automobilisti l’indicazione del redattore del Pum è di installare un pannello luminoso con l’indicazione di varco attivo o non attivo. Il piano prevede l’attuazione di sensi unici in 21 strade del centro storico. Nel medio e lungo periodo prevista l’estensione della Ztl a tutto il centro storico quindi anche a via Vittorio Emanuele, via Duomo e via Sant’Antonio «con l’avanzamento dell’ingresso in piazza Duomo». Una rivoluzione sempre che il nuovo piano confermi quello elaborato 6 anni fa. Per garantire maggiore sicurezza sono state previste quattro le zone a velocità 30 chilometri orari Sa Rodia, Cuccuru e portu, quartiere delle Regioni, Donigala Fenughedu e Statale 292.

