Traffico, un’altra giornata in coda 

Nuovo giorno, stesso caos. La città ieri si è risvegliata ancora una volta nella morsa del traffico, ostaggio di cantieri, incidenti stradali e segnaletica selvaggia che sequestra interi rioni a discapito di chi ci vive e vorrebbe anche parcheggiarci l’auto. E la pioggia torrenziale scesa dal tardo pomeriggio, proprio quando migliaia di automobilisti tornavano a casa dal lavoro, ha contribuito di certo a rendere la città un inferno di asfalto. Il capitolo traffico sta diventando giorno dopo giorno l’incubo dei cagliaritani che dalla mattina alla sera non sanno più quale svolta imboccare, quale vicolo scegliere quale rotonda affrontare per guidare senza rimanere intrappolati.

Inferno d’asfalto

La miccia che ha innescato dalla mattina l’odissea al volante dei cagliaritani tanto per cambiare si è accesa sull’Asse mediano. Un’auto uscendo dalla rampa che collega viale Marconi alla sopraelevata a quattro corsie ha perso il controllo schiantandosi mentre procedeva in direzione Pirri. Il conducente, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi, ma la vettura rimasta di traverso lungo la carreggiata, ne ha dimezzato la larghezza costringendo migliaia di automobilisti a proseguire per ore a passo d’uomo.

Nelle ore successive i disagi alla circolazione si sono spostati poco distanti. Un cantiere che da giorni occupa buona parte della porzione cagliaritana di viale Marconi, tra via Galvani e via Sarpi, sta diventando un quotidiano sbarramento alle migliaia di auto che vanno e vengono da Quartu Sant’Elena. Anche in questo caso le lunghe colonne di mezzi sono all’ordine del giorno per la rabbia di chi non ha percorsi alternativi per andare al lavoro o rientrare a casa.

Parcheggi fantasma

L’emergenza viabilità non ha risparmiato neppure il quartiere di Villanova. Nella parte bassa (quella delimitata tra le vie Einaudi, Abba, Orlando e Alghero) sono spariti nel nulla un centinaio di parcheggi, cancellati da decine di cartelli di divieto di sosta sistemati contemporaneamente per far posto ai mezzi pesanti di un cantiere stradale. La protesta dei residenti non è mancata visto che sarebbe stato più logico vietare i posteggi solo in alcune zone per evitare di lasciare un intero rione senza alcuno stallo.

Punti caldi

I bollini rossi ieri erano tuttavia sparsi ovunque in città. Nei soliti punti maledetti di una città zeppa di cantieri. In viale Diaz la velocità media per andare verso il Poetto era minima, dalla mattina all’ora di pranzo. Verso le 9 i lavori di rifacimento del mercato di San Benedetto hanno costretto alla pazienza estrema i cagliaritani al volante che volevano percorrere via Bacaredda, mentre nel pomeriggio i riflettori erano puntati su viale Merello: piena di auto in coda nella corsia che porta a piazza d’Armi per almeno la metà della sua lunghezza. Proseguendo in via Sonnino a congelare la circolazione ci hanno invece pensato le auto cronicamente in doppia fila. I bus in transito hanno infatti dovuto fare la gincana per schivarle chiudendo di fatto una corsia a una delle arterie urbane più trafficate.

