Scatta una nuova rivoluzione del traffico in centro a Cagliari. In vista dell’ultima fase dei lavori di riqualificazione di viale Trieste, il Comune annuncia da domani nuovi sensi unici attorno alla zona. La novità principale è la chiusura di via Roma, tra via Maddalena e viale Trieste (che riapre completamente alle auto).

