Traffico, una rivoluzione dal basso 

Traffico, scatta la rivoluzione. E questa volta si parte dal basso, con il coinvolgimento dei cittadini che potranno dare suggerimenti e proporre soluzioni per cercare di risolvere le maggiori criticità della viabilità dai parcheggi alla zona a traffico limitato fino alle piste ciclabili. Il Comune ha avviato la fase di consultazione con la popolazione in vista della stesura definitiva del Piano urbano della mobilità sostenibile.

Il questionario

«Come valuti il trasporto pubblico locale?» oppure «indicami vie e incroci che ritieni più pericolosi e perché». Sono alcuni dei quesiti ai quali sono chiamati a rispondere gli oristanesi che, a partire da questo momento, diventano parte attiva nel percorso che porterà alla stesura del Piano urbano della mobilità sostenibile. Scatta la fase due, quella del processo partecipativo: tappa fondamentale perché dai suggerimenti (e dalle critiche) dei portatori di interesse, i tecnici di Leganet (società incaricata di redigere il documento) trarranno gli indirizzi per una pianificazione più efficace. Sul sito istituzionale del Comune è accessibile il questionario che sarà impiegato per raccogliere le valutazioni dei cittadini: tre pagine e una manciata di domande che puntano a mettere in fila punti di forza e debolezze dell’attuale sistema della mobilità. «Vogliamo mettere i cittadini al centro del progetto - sottolineano il sindaco Massimiliano Sanna e l’assessore al Traffico Ivano Cuccu – In quest’ottica, avviamo un percorso di analisi del sistema della mobilità delle persone e delle merci nel nostro territorio».

Il Piano

Il punto di partenza è lo strumento adottato nel 2018 dalla Giunta Lutzu, ma di fatto figlio dell’esecutivo Tendas. In sei anni le esigenze sono mutate e la nuova geografia cittadina impone precisi accorgimenti. Il nuovo Piano, ad esempio, dovrà tenere in considerazione la recente apertura del Centro intermodale, la realizzazione della circonvallazione Ovest e gli interventi realizzati nei vari ingressi cittadini. Anche il sistema del trasporto locale, in parte già modificato, è destinato a subire nuove trasformazioni non appena (una data ancora non c’è) la stazione Arst di via Cagliari sarà trasferita in via Ghilarza. Incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici, che non è raro veder circolare semivuoti in città, è uno degli obiettivi dell’amministrazione civica.

Le criticità

E poi ci sono i nodi vecchi da sciogliere: quello delle aree di sosta in centro, l’applicazione delle “Zone 30” e l’entrata in vigore della Ztl che l’assessore Cuccu punta a far partire definitivamente entro la fine dell’anno con varchi ed occhi elettronici. Per il momento si punta «a interventi di immediata realizzazione capaci di procurare benefici alla città in termini di abbattimento dell’inquinamento atmosferico e acustico, congestione stradale e incidenti», afferma l’esponente dell’esecutivo. L’adozione del Pums è prevista per l’estate, l'ultima parola spetterà al Consiglio comunale.

RIPRODUZIONE RISERVATA