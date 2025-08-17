Traffico, un Piano anti caos 

Parafrasando Benigni “il problema di Oristano è il traffico”. Nel 2017 la città si era dotata del Pum, Piano urbano della mobilità, d’ora in poi (si dice per due anni) Put, Piano urbano del traffico: sigle diverse, sostanza identica.

Dopo otto anni si ritenta di migliorare la circolazione stradale, renderla più sicura e spingere i cittadini a lasciare l’auto in garage per affidarsi a mezzi pubblici, bici e proprie gambe.

L’obiettivo

La Giunta Sanna ha adottato il Put che, come spiega l’assessore alla Mobilità, Ivano Cuccu «è un indirizzo. Passerà in Commissione e in Aula, dove ci sarà un confronto e un approfondimento perché chi vive la città potrà notare particolari che meritano maggiore attenzione».

La base portante del progetto punta a ridurre gli spostamenti motorizzati in un raggio inferiore al chilometro. Per arrivarci dovranno essere ampliati e riqualificati i marciapiedi esistenti oltre a realizzarne di nuovi, completati gli scivoli per le persone con ridotte capacità motorie, migliorare l’illuminazione e individuare altre aree a preminente utilizzo pedonale come le vie Eleonora d’Arborea, Ciutadella de Menorca (nel tratto compreso tra piazza Eleonora e via Carmine) e piazza Manno che resterà vietata al traffico.

Piedibus

Un’altra novità riguarda il progetto “Piedibus”, una sorta di “autobus” a piedi, formato da un gruppo di bambini che vanno a scuola insieme e accompagnati da due adulti.

Zone 30

Le strade interessate nel centro storico sono le vie Mazzini, Solferino, Cagliari, Tharros. Quadrante Sa Rodia: viale della Libertà, via Mattei, Carpaccio, viale Repubblica, via Cairoli.

Quadrante località delle regioni: via Sardegna, Lazio, viale Brianza, via Verga, Fermi, monsignor Cogoni, Anglona, Vandalino Casu. Quadrante delle città: via Laconi, Volturno, Carbonia, Volturno, Simeto e Silì.

Critiche alla ciclovia

Sulle piste ciclabili ci sono problemi. L’assessore Cuccu ribadisce le preoccupazione sul progetto “Ciclovia della Sardegna” promosso dell’Arst e della Regione «per l’impatto che avrebbe sulla viabilità in quanto comporterebbe la soppressione di un numero rilevante di posti auto in aree strategiche della città».

Ztl e sensi unici

Il Pum conferma le Zone a traffico limitato deliberate dalla Giunta con riallocazione dei varchi di ingresso in via Serneste, Contini, Eleonora, Ciutadella de Menorca, Azuni, La Pace. In uscita vicolo Garibaldi, Eleonora, Ciutadella de Menorca, Azuni, La Pace. Molte strade del centro e delle altre zone saranno interessate da sensi unici per snellire il traffico. Parere favorevole per la nuova rotatoria che unisce via Cagliari con il ponte Mannu e collegamento con la viabilità esistente a doppio senso di marcia in via Mele.

Proteste a Sa Rodia

Intanto i residenti in via Carpaccio, Mattei, della Libertà, Repubblica, 2 Giugno, XXIV Luglio hanno avviato una raccolta di firme per chiedere al sindaco e all’assessore alla viabilità la modifica del senso di marcia in via della Libertà, dissuasori in via Carpaccio e un riordino complessivo della viabilità nella zona di viale Repubblica.

