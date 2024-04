«Traffico, sicurezza e fiscalità di vantaggio: le priorità per la città» 

Ha scelto uno slogan coraggioso per la campagna elettorale: «Scriviamo una nuova storia per Cagliari». D’altronde il coraggio non le manca. Lei che ha detto addio ai 5 Stelle quando, tre anni fa, è stata espulsa (insieme a un’altra quarantina di parlamentari) dal Movimento per non aver sostenuto il governo Draghi. Adesso, mutuando quell’esperienza parlamentare a livello amministrativo, torna alla carica puntando alla conquista di Palazzo Bacaredda. Emanuela Corda, 49 anni, presidente nazionale di “Alternativa”, punta a scardinare «un bipolarismo malato che affligge anche la Sardegna».

Una sola lista?

«Sì, una sola lista e un solo simbolo. Per non avere debiti di riconoscenza verso nessun partito».

Che cosa rappresenta Alternativa?

«Una forza anti-sistema. Il dissenso rispetto a un modo di fare politica che esclude i cittadini e i territori. È per questo motivo che sono uscita dal Movimento 5 Stelle e creato Alternativa. Se sarò eletta, sarò una sindaca tra la gente».

Come nasce lo strappo con i “grillini”?

«Nel 2021, insieme ad altri parlamentari decidemmo di non sostenere l’esecutivo Draghi perché non volevamo votare provvedimenti scandalosi anche per la Sardegna».

Quali?

«Il decreto Semplificazioni, per esempio. Quel testo ha aperto la via alle speculazioni dell’eolico, e per colpa di quel provvedimento saremo invasi da pale eoliche e da tutta una serie di altre strutture che non richiederanno più controlli rigidi. Chi tre anni fa ha portato avanti questi progetti oggi si sta lamentando».

Contro chi punta il dito?

«Le colpe sono equamente divise tra centrodestra e centrosinistra. Il danno ormai è fatto, noi faremo di tutto, nel rispetto della legge, per bloccare le speculazioni dei signori del vento».

Ma da sindaca di Cagliari, se venisse eletta, avrebbe le mani legate.

«Non è vero. Il sindaco di Cagliari oltre a governare il capoluogo regionale gestisce la Città metropolitana. Questo ha un peso rilevante. Si tratta di far valere quel peso, assumendo posizioni forti e autorevoli a livello di confronto. Se avremo la fiducia dei cittadini, ribadisco, ci opporremo, nella legalità, a quelle scelleratezze».

Qual è la sua priorità per Cagliari?

«La città ha bisogno di tante cose. Nel nostro programma partiamo dalla necessità di riorganizzare la viabilità. È uno dei problemi più evidenti. La città è stata invasa dai cantieri e non è stata organizzata una viabilità alternativa in grado di funzionare».

È contraria all’apertura dei cantieri?

«No. Anzi. I cantieri fanno crescere la città. Ma prima di aprirne uno bisogna studiare un piano sulla viabilità che impedisca quello che si vede a Cagliari da oltre un anno: code, traffico, ingorghi quotidiani. Che si sommano alla mancanza di parcheggi».

Cosa pensa delle piste ciclabili?

«Bisogna tenerle e soprattutto valorizzarle, ma vanno riviste anche quelle».

Si spieghi meglio.

«Io sono favorevole alle forme di mobilità alternativa e sostenibile, come l’utilizzo delle bici in città. Ma alcuni percorsi sembrano essere stati fatti con i piedi, con interruzioni, zig-zag e cordoli che più che proteggere sono un pericolo per automobilisti, pedoni, ciclisti e motociclisti. Guardandone alcune in città mi domando: quando sono state tracciate, è stata fatta una programmazione a monte?»

Sulla sicurezza cosa propone?

«Siamo decisi a ristabilire le priorità di intervento attraverso il presidio del territorio su ogni singolo quartiere con la collaborazione di tutte le forze dell'ordine, a partire dalla Prefettura che dovrà essere interlocutore costante dell’amministrazione e attivando nuove forme civiche di partecipazione al presidio delle nostre vie cittadine e dei nostri quartieri. L’obiettivo è contrastare una crescente micro criminalità che sta mettendo a dura prova cittadini e commercianti, soprattutto nei quartieri della movida, ma anche nelle aree periferiche dimenticate da decenni di incuria e cattiva amministrazione».

Cagliari free tax, un sogno?

«No. Vogliamo portare avanti le istanze legate alla fiscalità di vantaggio ponendoci come interlocutore credibile e determinato con chi ha potere legislativo in materia. Cagliari deve diventare una città in grado di attrarre investimenti». ( ma. mad. )

