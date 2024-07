Traffico, scatta la rivoluzione in via Nazionale 

Il nuovo piano del traffico urbano, che scatta da oggi e che ha nell’istituzione del senso unico di marcia nella centralissima via Nazionale la novità più rilevante, diventa materia di scontro tra la maggioranza del sindaco Stefano Anni e il gruppo di minoranza guidato dall’ex prima cittadina Mariassunta Pisano.

«Intendiamo razionalizzare la viabilità e realizzare una rotonda nella via Nazionale nord: l’obiettivo di rendere più agevole il transito dei veicoli e sicuro il passaggio dei pedoni nell’arteria principale di Nuraminis»: così Anni presenta le novità apportate al traffico cittadino, criticate dalla minoranza che in un polemico post su Facebook boccia quella che definisce «un’involuzione del traffico cittadino».

Il piano

A Nuraminis la circolazione a senso unico di marcia nell’anello del traffico urbano costituito dalla via Nazionale e dalle parallele via Repubblica e via Roma, era stato istituito per la prima volta nei primi anni Duemila dall’allora sindaca Maria Efisia Vaquer. Luciano Cappai, succeduto a Vaquer nel 2005, aveva però cancellato tutto. Stefano Anni oggi ci riprova.

I nuraminesi fanno fatica a lasciare l’auto in casa e per questo in via Nazionale il traffico è caotico e pericoloso. Velocità elevata e sosta selvaggia, pressoché impunita: ecco il quadro, che rende poco scorrevole spostarsi in auto e pericolosa la mobilità di pedoni e anziani. Da qui il nuovo corso voluto dal Comune.

Ecco le novità salienti: senso unico nella via Nazionale con direzione di marcia nord – sud, nel tratto fra via Gramsci e via Umberto (nei pressi del Municipio). Per spostarsi in direzione nord gli automobilisti dovranno invece percorrere la via Repubblica (nel tratto tra via Umberto e via Roma) e via Roma (tratto da via Repubblica a via Nazionale). Novità, per cento versi inattesa, l’istituzione («sperimentale, al fine di ridurre i disagi derivanti dai lavori previsti nella realizzazione del piano del traffico», precisa Anni) del doppio senso di circolazione e del divieto di sosta in entrambi i lati, nella via Serramanna, attualmente a senso unico in uscita verso la Statale 131.

Il dibattito

«Invito tutti i cittadini al rispetto della nuova segnaletica e a comunicare all’Amministrazione comunale eventuali problematiche in fase di realizzazione del piano del traffico urbano al fine di valutare le migliorie da apportare», raccomanda il primo cittadino.

Critica la minoranza dell’ex sindaca Pisano, che aveva già «valutato la fattibilità, i costi e i benefici di una eventuale modifica ai sensi di circolazione all'interno del centro abitato ma l'idea fu abbandonata». Penna rossa, quindi, dell’opposizione per il nuovo piano del traffico che, aggiunge la minoranza, «non ha alcun senso né in termini di sicurezza né di utilità reale».

