Traffico, rivoluzione sulla via del mare 

«Il vantaggio del senso unico - dice Salis - è la possibilità di realizzare 120 nuovi posti auto, ampliando la carreggiata e tracciando gli stalli a spina di pesce. Tutti a pagamento, con gli sconti previsti per i residenti e i cittadini in regola col pagamento della Tari. Presto la gara d’appalto per la gestione». Il primo cittadino mette le mani avanti: «So già che l’operazione creerà malumori, come tutte le volte che si mettono le mani in tasca ai cittadini. La sicurezza viene prima di tutto, in questo caso c’è anche l’impegno ad offrire ai nostri ospiti una vacanza serena. Comunque, i parcheggi liberi restano».

La modifica che cambia la viabilità è l’istituzione del senso unico nell’ultimo tratto del viale della Torre che attraversa il centro abitato del villaggio Torre dei Corsari: lo stop al doppio senso di marcia parte dal bivio per la spiaggia fino all’area sosta, dove, tramite una rotonda, si congiunge con la circonvallazione, strada salvatraffico che porta alla Provinciale per Tunaria e Sant’Antonio di Santadi. In altre parole si realizza il progetto del 2008, quando i lavori furono finanziati dalla Regione per mezzo milione di euro, con l’obiettivo di un percorso in sicurezza dei bagnanti e dei mezzi di soccorso. Quindici anni dopo fine del traffico il tilt, con file interminabili di auto, polemiche e proteste che hanno richiesto spesso l’intervento della polizia municipale e soprattutto dei carabinieri della locale stazione estiva.

Senso unico, una rotonda, nuove strisce blu e nuovo asfalto. È la rivoluzione della viabilità nel villaggio turistico di Torre dei corsari e nella frazione di Sant’Antonio di Santadi, porta d’ingresso della Costa Verde. L’ambiziosa idea che il Comune di Arbus sta portando avanti da tempo diventerà realtà prima dell’estate. «Un progetto - dice il sindaco Paolo Salis - che darà maggior fluidità alla circolazione, evitando ingorghi, incidenti e soprattutto penuria di parcheggi a due passi dal mare».

Senso unico

La modifica che cambia la viabilità è l’istituzione del senso unico nell’ultimo tratto del viale della Torre che attraversa il centro abitato del villaggio Torre dei Corsari: lo stop al doppio senso di marcia parte dal bivio per la spiaggia fino all’area sosta, dove, tramite una rotonda, si congiunge con la circonvallazione, strada salvatraffico che porta alla Provinciale per Tunaria e Sant’Antonio di Santadi. In altre parole si realizza il progetto del 2008, quando i lavori furono finanziati dalla Regione per mezzo milione di euro, con l’obiettivo di un percorso in sicurezza dei bagnanti e dei mezzi di soccorso. Quindici anni dopo fine del traffico il tilt, con file interminabili di auto, polemiche e proteste che hanno richiesto spesso l’intervento della polizia municipale e soprattutto dei carabinieri della locale stazione estiva.

I parcheggi

«Il vantaggio del senso unico - dice Salis - è la possibilità di realizzare 120 nuovi posti auto, ampliando la carreggiata e tracciando gli stalli a spina di pesce. Tutti a pagamento, con gli sconti previsti per i residenti e i cittadini in regola col pagamento della Tari. Presto la gara d’appalto per la gestione». Il primo cittadino mette le mani avanti: «So già che l’operazione creerà malumori, come tutte le volte che si mettono le mani in tasca ai cittadini. La sicurezza viene prima di tutto, in questo caso c’è anche l’impegno ad offrire ai nostri ospiti una vacanza serena. Comunque, i parcheggi liberi restano».

Gli operatori

«Chi lavora su questa spiaggia – ricorda il gestore dello stabilimento balenare del Comune, Andrea Casu - conosce bene i disagi legati alla viabilità. Ben vengano i miglioramenti». Così per il titolare del vicino lido, Franco Caddeo: «Tutto ciò che si fa per accogliere gli ospiti è condiviso. Faremo la nostra parte per facilitare le novità». E lo stesso consigliere di minoranza, Agostino Pilia, si dice soddisfatto: «Se ne parla da anni, si sono spesi quasi 700 mila euro per la sicurezza della circonvallazione, è doveroso che finalmente si completi un’opera importante. Si tratta di un intervento in nome della sicurezza, ma anche del settore turistico, componente determinante per un paese con 47 chilometri di litorale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata