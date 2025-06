Traffico, rivoluzione in via Roma 

Subito, forse già a fine anno o comunque appena arriverà in via Roma il cantiere della metropolitana, una rotatoria allungata (quasi a forma di 8) in via Lungomare New York 11 Settembre (via Roma lato porto), in corrispondenza del Consiglio regionale, che permetterà alle auto di entrare al porto senza dover allungare fino a viale La Plaia per poi tornare indietro e anche ai bus del Ctm di transitare dentro il porto (da valutare se solo fino all’inaugurazione della metro o anche in futuro), scavalcando via Roma ed eliminando uno dei semafori che oggi esistono e contribuiscono alle code. Più avanti, una rotatoria in piazza Amendola che disciplinerà il flusso caotico delle auto che da via XX Settembre, via Sonnino, viale Diaz e viale Colombo entrano in via Roma e viale Regina Margherita. E ancora: un rotatoria (ancora a forma di 8) nel Largo, accanto a piazza Matteotti, che non solo renderà più scorrevole il traffico del centro che da due anni e mezzo manda ai matti i cagliaritani (spariranno i semafori) ma, novità assoluta, permetterà a coloro che arriveranno da via Lungomare New York 11 Settembre di svoltare a destra nel Largo. Parallelamente, si realizzerà una rotatoria anche all’ingresso di viale La Plaia, dove attualmente il passaggio delle auto provenienti da via Roma per via Sassari e di quelle che arrivano da fuori città per raggiungere il centro è regolato da un semaforo.

Il Piano

È molto più di una suggestione il piano che il Comune (per ora ancora in fase di studio con la facoltà di Ingegneria di Cagliari, quindi suscettibile di modifiche) sta preparando per migliorare la viabilità in centro stravolta dai cantieri. «Stiamo predisponendo uno studio, in accordo anche con l’Autorità portuale, per individuare le soluzioni che miglioreranno una situazione legata al traffico ormai critica», spiega l’assessore alla Viabilità Yuri Marcialis.

La priorità

Per il Comune, alcuni di questi lavori sono classificati come “urgenti”. La rotatoria che permetterà alle auto di entrare al porto da via Lungomare New York 11 Settembre (dove oggi è consentita solo l’uscita, per intendersi), e ai bus di liberare la carreggiata occupata dalle auto, rendendo il traffico più fluido, è una di queste. Ecco quindi spiegato il perché della riunione di ieri pomeriggio tra gli ingegneri dell’amministrazione e quelli dell’autorità portuale. L’opera è apprezzata sia dall’Autorità, perché consente alle auto di raggiungere i parcheggi del porto senza dover trascorrere un quarto d’ora (almeno) in auto per fare cinquanta metri in linea d’aria; ma è particolarmente gradita anche dal Comune che così libera da via Roma lato porto tutti i veicoli che solo per necessità transitano lì e toglie anche i bus che altrimenti sarebbero finiti in via Roma con l’arrivo del cantiere della metropolitana prima e dei treni poi.

Le ipotesi

Per liberare via Roma dall’imbuto in cui si incagliano auto e mezzi diretti al centro ma anche quelli che oggi sono costretti ad attraversarlo, oltre alle altre tre rotatorie in programma si studia anche la possibilità di rendere promiscuo il tratto di via Roma che in futuro sarà riservato ai tram della metropolitana. È solo un’ipotesi, niente di concreto quindi: ma si valuta l’ipotesi di far transitare in quel corridoio non solo la metro ma anche i mezzi del Ctm (sempre con l’obiettivo di rendere più scorrevole il traffico). Almeno quelli che non fanno fermate in via Roma, nel tratto tra il Largo e piazza Amendola.

