Traffico rivoluzionato e rischio ingorghi 

Nel concreto gli automobilisti che da piazza Yenne salgono in via Santa Margherita e in via San Giorgio dovranno svoltare in via Ospèdale davanti al San Giovanni di Dio per poi imboccare in salita via Anfiteatro (e non più via Porcell sbarrata dalle transenne) fino a raggiungere viale Buoncammino all’altezza di Porta Cristina. Modifica dunque anche in via Fiume, oggi percorribile solo in salita. Da ieri le auto potranno esclusivamente scendere da viale Buoncammino, svoltare a destra verso via Porcelle ma solo per poter raggiungere l’area sosta riservata ai residenti di Castello, oppure raggiungere via dei Genovesi per entrare nel rione.

Per questo l’amministrazione municipale e il settore Viabilità hanno approntato soluzioni tampone per cercare di far fronte ai disagi che si sono già manifestati poche ore dopo la chiusura della strada dovuta alle lesioni e al rischio crollo del muro di cinta del Dipartimento di scienze biomediche di via Porcell provocate dalle radici di un grosso ficus. Ieri il sindaco Paolo Truzzu ha firmato l’ordinanza per la modifica del traffico e già dal pomeriggio è entrata in vigore la circolazione alternativa. Le novità: il cambio del senso di marcia in via Anfiteatro e in via Fiume.

È una corsa contro il tempo e il Comune preme sull’Università per poter rimuovere le transenne e riaprire al traffico via Porcell. Magari già entro la prossima settimana, quando la città sarà interessata da una mole di traffico sempre maggiore per l’avvicinarsi delle festività e agli acquisti di Natale. Per ora solo promesse di impegno ma nessuna data certa. Così cresce la paura che proprio nel periodo più critico la città possa fare i conti con il caos.

La soluzione

Le decisioni

«È stata veramente una scelta ponderata e inevitabile, una soluzione dettata dall’urgenza di interdire il passaggio degli automezzi per evitare che le vibrazioni potessero compromettere ulteriormente la stabilità del muro lesionato», ha detto Paolo Truzzu. «La soluzione individuata – ha spiegato il dirigente del Servizio Viabilità Roberto Olla – è temporanea e darà modo all’Università di intervenire per ripristinare le condizioni di sicurezza della struttura lesionata».e interlocuzioni per risolvere il problema nel più breve tempo possibile sono state avviate. Mancano però le certezze. Anche per questo qualcuno ha suggerito al Comune di mettere in sicurezza la muraglia fragile se l’Ateneo non dovesse imprimere un’accelerata per riaprire la via Porcell.

I timori

Di certo se il problema dovesse perdurare anche a ridosso delle festività piazza Yenne, il Largo Carlo Felice e le strade vicine potrebbero veramente subire ingorghi e grosse difficoltà sulla circolazione. Anche via Azuni (lo ha ipotizzato il sindaco) rischia di finire nel vortice del traffico in particolare nei fine settimana, quando la città non sarà esclusivamente vissuta dai cagliaritani ma anche dalle migliaia di persone arrivate dall’hinterland per lo shopping natalizio.

