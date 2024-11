Traffico, progetto circonvallazione 

Un corridoio preferenziale per i bus in viale Colombo, parcheggi di scambio, una circonvallazione intorno al centro urbano, ma anche più aree pedonali e ciclabili per ridurre il traffico in città.

Strategia che il Comune vuole concretizzare con il Piano urbano della mobilità sostenibile al quale si sta lavorando insieme ad una società di professionisti esterna, presentato ieri nell’ex Convento dei cappuccini durante un incontro pubblico, insieme a cittadini, ingegneri e associazioni dei ciclisti. Presenti anche l’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca, e il vicesindaco metropolitano Francesco Lilliu. «Il Pums, una volta approvato, andrà a modificare poco per volta il nostro modo di muoverci, con l’obiettivo di ridurre le emissioni, e di conseguenza la qualità della vita dei quartesi», il commento dell’assessora alla Mobilità Elisabetta Atzori.

Ventimila auto

Fra le criticità emerse - con tanto di rilievi fatti dal team della società Sisplan - c’è la presenza di troppe auto in circolazione, il mezzo più usato per gli spostamenti quotidiani all’interno della città: oltre 20mila veicoli in media ogni giorno, il doppio durante la stagione estiva. Fenomeno che si concentra in viale Marconi, viale Colombo, via Leonardo Da Vinci, e viale lungomare Poetto.

Problema che si vuole risolvere con il potenziamento del trasporto pubblico. Fra le strategie messe nero su bianco nel Pums c’è infatti l’ipotesi di inserire più linee, una dedicata all’agro e una estiva, e un bus rapido che attraverserà il Poetto. Con un nuovo terminal per i mezzi pubblici - come quello già presente in via Brigata Sassari - previsto in via Norvegia, dove si pensa di inserire anche una stazione di bike sharing.

La circonvallazione

E poi c’è la soluzione di cui si parla da anni: un raccordo anulare che da via Turati - o via Bizet - arriva sino al centro città, passando per le vie della Musica, S’Arrulloni, Beethoven, Salieri, per poi proseguire nelle vie San Benedetto, via Fiume, via Polonia, via Cecoslovacchia, via Portogallo, via Lussemburgo e via Giotto. E ancora: via Manin, via Siena, via Brigata Sassari, via Fermi, e infine via Marconi. Una circonvallazione intorno al centro urbano dove di fatto mancano da realizzare solo dei tratti di strada.

Il piano è già al vaglio della commissione Mobilità, poi farà tappa in Consiglio per l’approvazione, e infine spazio alle osservazioni dei cittadini. «Un piano studiato per ridurre il traffico veicolare, che punta sul trasporto pubblico locale, più spazi per i pedoni e ciclisti», sottolinea soddisfatto il presidente della commissione Stefano Busonera.

Fra le priorità ci sono infatti nuove aree pedonali - oltre a piazza Santa Maria - e 25 nuovi chilometri di percorsi per le biciclette, compreso quello in viale Colombo da e verso il Poetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA