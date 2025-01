Traffico pesante e pioggia: buche profonde in via Roma 

Traffico pesante, pioggia continua e in via Roma – strada principale di Muravera – iniziano a comparire buche nell’asfalto sempre più profonde e insidiose. Buche che c’erano già prima della chiusura della galleria S’Arexini ma che giorno dopo giorno, come previsto dall’assessore alla Viabilità Fabio Piras, diventano sempre più pericolose. «La pioggia e il flusso continuo di traffico – spiega Piras – non può che causare il deterioramento di una strada già di per sé abbandonata dalla Provincia che è, appunto, competente per quanto riguarda la via Roma. Rinnoviamo la richiesta, e cioè intervengano per metterla in sicurezza prima che accada qualche incidente. La pioggia, fra l’altro, dovrebbe proseguire per alcuni giorni».

Non solo buche: in via Roma oramai non si vedono neanche più le strisce pedonali: «Un qualsiasi cittadino – aggiunge Piras – non può più attraversare in tranquillità, le strisce vanno tracciate immediatamente». Il Comune, d’altra parte, è pronto ad intervenire sulle strade di sua competenza: «Lo faremo nelle prossime settimane – conclude l’assessore – al termine di un lungo iter burocratico». Code e ingorghi, per il momento (e grazie all’estenuante lavori dei vigili di Muravera) sono limitati. Resta la pericolosità di un percorso alternativo fatto di buche, avvallamenti e strisce scolorite. Percorso lungo dodici chilometri, da Muravera sino a San Priamo e quindi alla rampa per la 125 Var. ( g. a. )

