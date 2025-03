Traffico, pericoli e disagi: in via Verga monta la protesta 

Sempre più auto e sempre più incidenti: la pericolosità del traffico in via Verga, a Guspini, è sempre più evidente. Da un lato, nel rione abita più gente che in passato: «Molte case – conferma un residente, Daniele Lisci – sono state suddivise e da una struttura monofamiliare sono diventate bi- o trifamiliari: l’aumento del traffico è una conseguenza. Ad aumentare i rischi è il costante passaggio dei mezzi della ditta che si occupa del ritiro dei rifiuti». Per raggiungere l’ecocentro non ci sono alternative: i mezzi devono percorrere via Verga, e cominciano già prima delle 6 del mattino, in un via vai che dura tutta la giornata. Altro fattore di rischio: le auto in sosta, a destra e sinistra, limitano la visibilità e l’area di manovra in prossimità dell’incoccio con le vie Alfieri, Pascoli e Picasso.

I residenti di via Verga auspicano da anni il prolungamento dell’asfalto: «Oltre l’ecocentro – fa notare Laura Manis, pensionata di 72anni – la strada diventa sterrata; se venisse bitumata sino alla circonvallazione non dovremmo più subire il passaggio, a tutte le ore del giorno, dei mezzi ustati per il ritiro dei rifiuti solidi urbani, che non sarebbero costretti a passare dentro il centro abitato. Il prolungamento permetterebbe anche ai residenti di raggiungere i loro orti e giardini».

Per Alessio Pilloni del gruppo consiliare di minoranza “Impari” «la posizione dell'ecocentro è sbagliata: starebbe meglio nella zona artigianale. Migliorerebbe il traffico e non ci sarebbero più odori nauseabondi in zona abitata».

