Traffico paralizzato per un tamponamento 

Molti disagi per il traffico, ma fortunatamente nessun ferito, dopo un tamponamento tra due auto accaduto ieri nel tardo pomeriggio lungo l’Asse mediano di scorrimento. Nell’importante strada a due corsie per senso di marcia, che consente di “tagliare” la città con un collegamento veloce, le code e il traffico paralizzato sono ormai la storia di ogni giorno, a causa dei continui incidenti che rallentano, a volte paralizzano a lungo, la circolazione.

Per cause ancora da accertare, poco dopo le 18 di ieri due auto si sono scontrate a bassa velocità all’altezza dello svincolo per il quartiere di Genneruxi, nella carreggiata destinata al traffico verso il Poetto. I mezzi bloccati in mezzo alla strada hanno causato il grande ingorgo, che ha richiesto l’intervento della Polizia locale.

I conducenti, illesi, hanno firmato la constatazione amichevole di incidente e, in tempi brevi, le due auto sono state portate via, liberando così la carreggiata. A quel punto la circolazione dei veicoli è ripresa e, nell’arco di mezz’ora dal momento dell’urto, il traffico lungo l’Asse mediano di scorrimento ha ripreso a scorrere regolarmente.

