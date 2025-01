Traffico paralizzato per il solito incidente 

Il solito tamponamento, nel solito punto, nella solita strada. Un film visto e rivisto che, per fortuna, non ha avuto gravi conseguenze sulle persona ma solo sul traffico con rallentamenti e viabilità completamente bloccata. È accaduto ieri verso le 13 sull’Asse mediano, in direzione Poetto, all’altezza dello svincolo per Genneruxi. Per cause da accertare, c’è stato uno scontro tra due auto, con il coinvolgimento di altre due vetture. Ci sono stati feriti lievi, soccorsi sul posto dal personale del 118.

I problemi maggiori, come sempre, sono stati quelli alla viabilità. In pochi istanti, complice anche l’orario di punta, si sono formate lunghe file fino al cavalcavia di via Cadello e con rallentamenti anche all’altezza dell’uscita per via Stamira e via Peretti. Una situazione complicata gestita dagli agenti della Polizia Locale, impegnati anche nei rilievi per accertare le responsabilità dell’incidente.

Ancora una volta dunque lo svincolo per Genneruxi si conferma critico, con un numero considerevole di incidenti causati quasi sempre dal comportamento irregolare degli automobilisti ma anche dall’incremento del traffico in questa uscita, diventata cruciale per raggiungere Quartu da quando viale Marconi è diventata a senso unico. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA