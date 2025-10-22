Traffico paralizzato per il nuovo cantiere 

Nuovi sensi di marcia, stessa confusione. Attraversare viale Diaz nelle ore più trafficate è un’impresa da matti o da chi ha tantissimo tempo da perdere. Il cantiere per la metro si sposta lentamente verso via Roma portando con sé caos e divieti con i quali gli automobilisti cagliaritani devono prendere confidenza in fretta se non vogliono rimanere imbrigliati in un inferno di asfalto.

Ieri si è ripetuto lo stesso calvario al volante per migliaia di cittadini: code infinite di auto cercavano a stento una via d’uscita per entrare in città o uscirne. La chiusura del tratto di viale Diaz all’altezza di viale Cimitero sta costringendo a una corsa a ostacoli auto e mezzi pubblici, tra divieti di transito, sensi unici, obblighi di svolta e nuovi semafori.

I più pessimisti però pensano che questo sia solo l’antipasto di un inferno che scoppierà fra qualche mese. Quando ruspe, camion e operai proseguiranno verso via Roma. I binari dovranno infatti attraversare necessariamente piazza Amendola, centro nevralgico da cui partono via XX settembre, viale Bonaria, viale Regina Margherita e, appunto, via Roma. Chiuderla per far spazio al cantiere potrebbe infatti paralizzare la città definitivamente.

