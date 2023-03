Traffico paralizzato per il mercatino rionale del mercoledì 

La scena è la stessa di ogni mercoledì. Lunghe file in viale Marconi, code in viale Colombo e disagi anche in via Marconi e nelle strade intermedie. Tutta colpa della chiusura di via Della Musica per l’allestimento delle bancarelle del mercatino rionale nel tratto dall’incrocio con via Nenni fino a via S’Arrulloni. La chiusura dell’arteria, importantissima per la viabilità cittadina, manda nel caos mezza città e riversa tutto il traffico su viale Colombo, con gravi disagi soprattutto nelle ore di punta.

Una situazione che, come già emerso l’anno scorso, peggiora sensibilmente d’estate quando al solito traffico si aggiunge quello delle tantissime persone dirette al Poetto e nelle località della costa. Lo spostamento del mercatino è tema vecchio ma le bancarelle sono sempre nello stesso posto. Fin da quando erano state trasferite da via San Benedetto tra il malcontento generale, peraltro, degli stessi operatori. L’ultima proposta in ordine di tempo è quella di uno spostamento a Is Arenas, riprendendo un vecchi progetto poi rimasto in stallo per le note vicende legate allo stadio.

«Noi siamo disponibili a incontrare quanto prima l’amministrazione per discutere sulla questione ma finora non c’è stata nessuna convocazione», spiega il presidente di Anva Confesercenti Marco Medda. «Tutto questo mentre la situazione sta degenerando di mercoledì in mercoledì. Le persone stanno andando via perché via Della Musica non è un posto adatto per il mercato e gli automobilisti se la prendono con noi per il traffico». Medda ricorda: «Noi abbiamo già fatto la nostra proposta. In attesa che si risolva definitivamente la questione, siamo pronti ad andare in via S’Arrulloni liberando così via Della Musica».

Di fatto lo spostamento di questo mercato che continua a perdere operatori, è una storia infinita. Si era parlato prima di un trasferimento in via Fiume poi scartato per la presenza di troppe attività commerciali. Poi è stata la volta di via Cecoslovacchia in un’area da attrezzare. Sembrava cosa fatta e invece non se n’è fatto niente. Fino al ventilato ritorno nello spiazzo a ridosso dello stadio. Ma per ora niente cambia con gran parte degli operatori che continua a chiedere di tornare in via San Benedetto. (g. da.)

