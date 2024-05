Traffico paralizzato per i lavori sulla 195 dopo un incidente 

Un’altra mattinata infernale per chi doveva raggiungere Cagliari passando dalla strada statale 195. Ieri una bisarca, per cause in corso di accertamento, è finita contro il guardrail all’altezza dello svincolo per Giorgino, prima del ponte. Un incidente per fortuna senza feriti ma che ha causato danni al camion e alla barriera di protezione. In pochi istanti si sono formate lunghissime code di chi ieri mattina era diretto verso la città. Per fare pochi chilometri c’è chi ci ha impiegato anche più di un’ora. Soltanto verso le 10 la situazione è tornata alla normalità dopo il recupero del camion coinvolto nell’incidente e la pulizia del tratto di strada.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Municipale, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. La bisarca nell’affrontare l’ultimo tratto della strada statale 195 ha sbandato finendo contro il guardrail. In un primo momento ci si è preoccupati per le condizioni del conducente: per fortuna non ha subito alcuna conseguenza.

Ingenti i danni per il camion, con anche perdita d’olio: questo ha reso la strada pericolosa per gli altri veicoli. Le pattuglie della Polizia Locale di Cagliari hanno immediatamente isolato la zona dove è avvenuto l’incidente. Ci è voluto parecchio tempo per recuperare la bisarca danneggiata e per mettere nuovamente in sicurezza il tratto di strada. Intanto si è formata una lunga fila d’auto in tutta la quattro corsie, direzione Cagliari. (m. v.)

