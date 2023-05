Traffico, niente luce  né marciapiedi: proteste in via Mercalli 

«È peggiorato tutto da quando hanno modificato la viabilità in viale Marconi». Monica Puggioni, che abita in via Madre Anna del Gesù, evidenzia le criticità che riguardano via Mercalli e la lottizzazione Magnolia.

«Il traffico si è riversato in via Mercalli, una strada stretta, buia e senza marciapiede né strisce pedonali. In alcuni tratti si rischiano incidenti frontali», aggiunge. «I pedoni camminano a bordo strada rischiando di essere investiti. Temo che prima o poi possa avvenire un brutto incidente, io ci sono andata vicina per due volte», racconta. «Le auto che arrivano da via Galvani si allargano e rischiano di collidere con quelle del lato opposto. Abbiamo scritto più volte al Comune, ci sono state fatte molte promesse, ma non è cambiato nulla, anzi, ora è peggio. Per fortuna ho il posto auto interno, ma tutti gli altri che non hanno questa possibilità devono attraversare in una via così pericolosa».

Anche Gabriele Pieroni è infuriato: «Non si rendono conto della pericolosità di questa strada. La notte ci sono pedoni costretti a camminare con le torce dei cellulari accese per illuminare il percorso e vengono quasi sfiorati dalle macchine. Io vado in palestra vicino, a piedi. E ho paura. Era una strada di quartiere che ora è ad alto scorrimento di velocità. La fermata della metro è molto importante per Genneruxi e parte di San Benedetto, e proprio per questo bisogna mettere in sicurezza via Mercalli. Ho due figli che vanno alla scuola Foscolo, li accompagno in macchina perché non è sicuro». Pieroni abita in via San José Maria Escriva de Balaguer, ma dice che la questione sicurezza è sentita da tutti, anche da chi non risiede in zona. «È molto frequentata perché, oltre alla metro, ci sono tante attività. Dobbiamo aspettare che avvenga qualche brutto incidente o qualcuno venga travolto e ucciso da un’auto prima di fare qualcosa?».

Puggioni e Pieroni, insieme ad altri residenti, si stanno mobilitando e promettono di mandare un esposto alla Procura della Repubblica se entro pochi mesi non si interverrà. «Non siamo più disposti ad aspettare, è tempo di farci valere», aggiunge Puggioni. Un'altra criticità, ricordano entrambi, è rappresentata dall'inquinamento acustico proveniente dall'asse mediano. «Dove sono le barriere antirumore che avevano promesso?» chiede Pieroni. «Anche questo è importante, ma prima di tutto la sicurezza stradale».