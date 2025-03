Traffico nel caos, settimana di passione 

Non è esattamente un “mezzogiorno di fuoco”, ma soltanto perché il traffico in viale Marconi - nella direzione di Cagliari - si fa rovente tra le otto e le nove del mattino, cioè all’ora di punta per i pendolari che dall’hinterland entrano in città. Nel tratto della grande arteria a senso unico, che già entra in crisi ogni mattina per il traffico dovuto alla concomitanza tra apertura di uffici e negozi e l’inizio delle lezioni nelle scuole, il cantiere stradale aperto da Abbanoa è un’ulteriore complicazione. E ci si potrà dire fortunati se i lavori saranno conclusi entro la settimana, considerato che gli operai della ditta d’appalto, la Lombarda costruzioni di Sassari, attendono per giovedì il materiale per sostituire una vecchia condotta-colabrodo che continuava a rompersi. Di fatto, come dicono gli stessi tecnici, era «collassata».

Il traffico, a causa di quella strettoia proprio nel punto in cui inizia il senso unico in direzione della città (nella confluenza della strada arginale che scorre lungo la riva dello stagno di Molentargius), da quando c’è quell’inevitabile cantiere fa la stessa cosa: collassa pure quello. Le code che si formano tra le otto e le nove del mattino occupano anche un lungo tratto delle corsie quartesi di viale Marconi, intasate in direzione di Cagliari.

L’intervento all’altezza del ponte di viale Marconi, nel tratto fra la caserma dei vigili del fuoco e l’ex sede di Videolina, è stato eseguito in via d’urgenza: la vecchia condotta era irrecuperabile e non c’era più modo di ripararla. Gli operai della ditta d’appalto di Abbanoa hanno allora steso una tubatura provvisoria di polietilene e il flusso d’acqua destinato alle attività produttive e alle poche abitazioni della zona è ripreso. La pressione di un tubo nuovo, rispetto a quello “colabrodo”, era ovviamente più alta e questo ha causato altre due rotture di vecchie condotte a venti metri di distanza. A quel punto, Abbanoa ha abbassato la pressione di pompaggio, in attesa di cambiare la condotta da cui tutta quella rete locale dipende.

Resta dunque da sostituire una condotta del diametro di 40 centimetri con una nuova, in questo caso da 25 centimetri, che attraversa il ponte. È questo l’intervento definitivo in programma in quel tratto di viale Marconi, ma per eseguirlo è necessario attendere l’arrivo di sei grandi tubature d’acciaio, lunghe dodici metri ciascuna, e dei pezzi di ancoraggio e di collegamento alle condotte che già ci sono su entrambi i versanti del ponte. L’obiettivo, dichiara Abbanoa, «è completare i lavori entro venerdì o al più tardi sabato, in modo che si possa utilizzare l’intera carreggiata prima della prossima settimana». Fino ad allora non resta che soffrire: in coda.

