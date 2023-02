Traffico, mini rivoluzione con sei sensi unici 

Sensi unici in sei strade che si affacciano sulla via Nazionale nel tratto dove si trova la maggior parte dei negozi, quello compreso tra via Aldo Moro e via Venezia. È la mini rivoluzione della viabilità decisa dalla Giunta comunale «per trovare soluzioni che agevolino e migliorino la mobilità urbana». Un esperimento – perlomeno in questa fase - studiato da Stefano Scroccu, assessore alla Viabilità e alla polizia locale: «L’obiettivo – ha sottolineato Scroccu nel documento che ha portato all’attenzione della maggioranza – è quello di garantire il miglioramento della circolazione e della sicurezza stradale dal momento che in quel tratto tanti cittadini hanno lamentato delle problematiche, un tratto dove sono presenti la maggior parte delle attività commerciali e dei servizi come le poste e la farmacia». La soluzione intravista è quella di istituire sei sensi unici «che oltre a regolare al meglio il traffico – aggiunge Scroccu – consentiranno di realizzare dei parcheggi in più nelle zone interessate».

L’elenco

Comprende Via Napoli (direzione di marcia via Nazionale-via Sassari), via Venezia (sempre verso via Nazionale), via delle Mimose e via Verdi (direzione via Martini). In via Sassari e in via delle Rondini il senso unico sarà istituito solo in una parte. In via delle Allodole, infine, un tratto sarà riservato alla circolazione pedonale e delle bici «con conseguente divieto di transito – si legge nella delibera - a tutte le altre categorie di veicoli». Il sindaco Marco Antonio Siddi spiega che era necessario iniziare a mettere mano alla viabilità: «Si tratta di un esperimento che andrà avanti almeno per un anno, è importante verificare se funziona sia d’inverno che d’estate». Un primo passo, insomma, «per valutare se porta dei vantaggi – aggiunge il primo cittadino – oppure no. Nel primo caso le modifiche diventeranno definitive». Già acquistata la segnaletica necessaria: «Entro febbraio – dice ancora Siddi – sarà emanata l’ordinanza per l’attivazione dei nuovi sensi unici».

Reazioni

Piuttosto perplessa la minoranza: «Ci sembra un intervento molto parziale – dice Alberto Cuccu, il capogruppo – non preceduto da alcun quadro conoscitivo aggiornato e dettagliato di tutti gli aspetti che riguardano la viabilità e gli spostamenti di chi vive, lavora, studia o frequenta San Vito». Inoltre «manca – conclude Cuccu – un coinvolgimento della cittadinanza e dei portatori di interesse per una visione condivisa in accordo con gli strumenti urbanistici attuali e quelli in fase di elaborazione».