Traffico in tilt sulla Statale 195 

Stravolta non c’era neppure la scusa di un incidente o un mezzo in panne: la Statale 195 ha tenuto gli automobilisti sequestrati per ore per i lavori di bitumazione sul lungomare di Maddalena spiaggia. Gli interventi, che fanno parte delle opere che stanno rivoluzionando il litorale di Capoterra, non hanno minimamente interessato l’arteria sulcitana ma, nonostante ciò, il traffico è rimasto paralizzato per ore. Chi si è messo alla guida partendo dal capoluogo o da Pula, è arrivato a destinazione anche due ore dopo l’orario di partenza. Nelle ore centrali della mattina, sono state decine le auto che hanno fatto inversione abbandonando i propositi di raggiungere la destinazione.

Gli automobilisti che non potevano fare a meno di compiere quel viaggio sono rimasti incolonnati a lungo, senza sapere cosa stesse paralizzando la strada per così tanto tempo: un’attesa resa ancora più insopportabile dal gran caldo di questi giorni. (i. m.)

