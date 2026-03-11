VaiOnline
Selargius.
12 marzo 2026 alle 00:35

Traffico in tilt sulla 554 per un tamponamento 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un tamponamento tra quattro veicoli sulla 554 ha mandato ieri sera il traffico in tilt e creato pesantissimi disagi per gli automobilisti in transito sulla statale. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma solo qualche contusione e tanto spavento. L’incidente si è verificato all’altezza di Is Corrias, al chilometro 3,400, in direzione Cagliari.

Come tutte le sere, il traffico era particolarmente intenso quando un’auto avrebbe tamponato un altro mezzo e coinvolto altri due mezzi che viaggiavano sulla stessa corsia di marcia.Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale. Coordinati dal comandante Marco Cantori, hanno effettuato i rilievi di legge per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Nessuno tra i conducenti e i passeggeri delle quattro auto è rimasto ferito, ma come sempre i disagi sono stati pesanti, anche perché non era facile trovare strade alternative.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La governatrice agli alleati: «La gestione unica è nel nostro programma». Sinistra futura avverte: nulla è deciso

Aeroporti ai privati, Todde scopre le carte

Ma non c’è l’unanimità al vertice sull’ingresso della Regione nella holding: la delibera per ora non passa 
Alessandra Carta
Viabilità

Cantiere 131: lavori senza fine

Altri tre mesi di disagi tra divieti, buche giganti, code e rallentamenti 
Ignazio Pillosu
La storia

«Così operiamo i piccoli cuori»

A Barcellona un intervento storico del cardiochirurgo sardo Stefano Congiu 
Sara Marci
Regione

«Interim e nomine, sanità sarda nel caos: Todde venga in Aula»

Seduta straordinaria dell’Assemblea su richiesta dell’intera opposizione 
Roberto Murgia