Traffico in tilt sulla 554 per un tamponamento 

Un tamponamento tra quattro veicoli sulla 554 ha mandato ieri sera il traffico in tilt e creato pesantissimi disagi per gli automobilisti in transito sulla statale. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma solo qualche contusione e tanto spavento. L’incidente si è verificato all’altezza di Is Corrias, al chilometro 3,400, in direzione Cagliari.

Come tutte le sere, il traffico era particolarmente intenso quando un’auto avrebbe tamponato un altro mezzo e coinvolto altri due mezzi che viaggiavano sulla stessa corsia di marcia.Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale. Coordinati dal comandante Marco Cantori, hanno effettuato i rilievi di legge per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Nessuno tra i conducenti e i passeggeri delle quattro auto è rimasto ferito, ma come sempre i disagi sono stati pesanti, anche perché non era facile trovare strade alternative.

