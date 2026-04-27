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Elmas.
28 aprile 2026 alle 00:25

Traffico in tilt per ore sulla Statale 130 dopo un tamponamento 

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Un lunedì mattina di ordinaria follia sulla Statale 130, dove un tamponamento a catena all’altezza di Elmas ha paralizzato il collegamento verso Cagliari, riaccendendo le polemiche sulla sicurezza di un’arteria ormai satura.

L’incidente è avvenuto intorno alle 6.30. Secondo le ricostruzioni, un pullman di linea si è fermato per la discesa di passeggeri. L’auto che seguiva, per evitare l’impatto col mezzo pubblico, ha svoltato bruscamente a sinistra. La manovra ha sorpreso un secondo veicolo in fase di sorpasso che, complice la velocità, non è riuscito a frenare. Nel groviglio è rimasto coinvolto anche un furgoncino. Il bilancio è di tre feriti in codice giallo e scenari impressionanti: un’auto ribaltata e l’altra incastrata sul guardrail.

Se le conseguenze fisiche per i conducenti sono state fortunatamente lievi, le ripercussioni sul traffico sono state drammatiche. Per oltre un’ora e mezza la circolazione è rimasta bloccata, con code chilometriche che hanno raggiunto Assemini e congestionato il centro abitato di Elmas. Solo l’intervento dei Vigili del Fuoco, della Stradale e dei tecnici Anas ha permesso di liberare la carreggiata, mentre la Polizia locale di Elmas è intervenuta dalle 8 per gestire i flussi deviandoli verso l’aeroporto.

L’episodio solleva nuovamente il tema della messa in sicurezza della Statale 130: l’assenza di corsie d’emergenza e l’impossibilità di installare autovelox verso il capoluogo rendono la strada un’insidia costante. (sa. sa.)

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