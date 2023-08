Traffico in tilt per i lavori  

Lavori in città e traffico in tilt. Nonostante l’esodo di molti nuoresi verso i luoghi di villeggiatura, ieri mattina non sono mancate lunghe code di auto a causa di vari lavori stradali. Le aree interessate sono state soprattutto quella attorno all’ospedale Zonchello e lungo la centralissima via La Marmora.

Nuovo asfalto

Qualche giorno fa all’ospedale Zonchello si è iniziato un intervento con l’abbattimento di alcuni alberi pericolanti, in particolare di grossi eucalipti. Ora si sta provvedendo al ripristino dell’asfalto pezzo per pezzo. Mercoledì il primo tratto di strada (nel rettilineo che va dal cancello sino all’imponente scultura di Costantino Nivola) è stato preparato per la messa del nuovo bitume, comportando un apri e chiudi dell’ingresso principale dalla mattina alla sera e non pochi disagi per personale, pazienti a accompagnatori che hanno dovuto girare e rigirare più volte all’interno del complesso a seconda dello svolgimento dei lavori. Ieri lo stesso tratto è stato asfaltato.

Strada stretta

Perciò l’ingresso principale dello Zonchello ieri è stato chiuso al pubblico tutto il giorno, lasciando a disposizione solo quello sul retro, in via Biscollai; una stretta strada a doppio senso (invasa da erbacce e arbusti che ne riducono ulteriormente lo spazio) che rallentava il via vai, anche dei veicoli di dimensioni più importanti, come le ambulanze. Per passare, infatti, i veicoli dovevano fermarsi qualche minuto su un lato, per consentire a quelli del senso opposto la percorribilità.

Lavori idrici

Nella stessa mattinata, è stata chiusa anche metà di via La Marmora, quasi di fronte al Jcaffè, per un rattoppo della condotta (che presentava una grossa perdita d’acqua) da parte degli operai di Abbanoa. Il traffico è stato fatto deviare verso le strade parallele e soprattutto in via Brigata Sassari, con una fila di auto alquanto lunga. La strada è stata riaperta al traffico nella stessa mattinata. «Si è trattato di un intervento di riparazione della condotta a causa di una perdita abbastanza importante che non ha comportato, però, né disservizi né chiusure d’acqua. L’intervento è stato completato a fine mattinata - fa sapere Abbanoa -. Abbiamo inoltre appaltato dei grossi interventi di efficientamento delle reti idriche, ma i lavori inizieranno dopo l’estate per limitare i disagi nel traffico. In questi giorni sarà operativo il pronto intervento per fare fronte a eventuali guasti improvvisi come quello di via La Marmora».

