Traffico in tilt per colpa di un cantiere  

Mattinata difficile ieri per gli automobilisti che si sono trovati a percorrere le strade della città. Al traffico sostenuto per via della chiusura di via Della Musica per l’allestimento del mercatino rionale, si sono aggiunte file e rallentamenti in viale Colombo per la realizzazione di un allaccio fognario di un’abitazione privata.

I lavori hanno portato alla chiusura di un tratto della carreggiata destra in direzione Poetto con inevitabili disagi. Le code si sono formate fin da viale Marconi, soprattutto in corrispondenza delle ore di punta. Più o meno nello stesso tratto nelle scorse settimane sono intervenute anche le squadre di Abbanoa che hanno provveduto a sostituire alcuni pozzetti su richiesta del Comune. E sempre ieri per l’intera mattinata, gli agenti della Polizia locale hanno presidiato l’attraversamento pedonale in viale Colombo davanti all’Arkè aiutando le persone ad attraversare.

