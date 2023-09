Traffico in tilt nel Lungomare 11 Settembre 

Incidenti, rifacimento della segnaletica e semafori mal sincronizzati. Quella di ieri è stata ancora una volta una giornata infernale sul fronte del traffico. I disagi maggiori nella zona di via Roma: operai impegnati nel tracciare la segnaletica nel lungomare 11 Settembre fino alla rotonda del Molo Ichnusa, con restringimenti di carreggiata e inevitabili rallentamenti, e viabilità paralizzata o quasi in tante vie, fino a coinvolgere piazza Costituzione e piazza Yenne.

Come se non bastasse ci sono stati, in serata, alcuni problemi nei semafori, mal sincronizzati, sempre nella zona di via Roma. Questo ha complicato una situazione già molto difficile, fino all’intervento delle pattuglie della Polizia locale e degli operai del Comune.

In serata c’è stato anche un tamponamento sull’asse mediano, in direzione Poetto, all'altezza dell’uscita per viale Marconi. Diverse le auto coinvolte ma per fortuna non ci sono stati feriti. Il traffico si è bloccato e si sono formate lunghe file d’auto fino alla zona degli ospedali Microcitemico e Brotzu. Le conseguenze negative si sono avute anche in via dei Valenzani, via Cadello, via Riva Villasanta e via Santa Maria Chiara. Sul posto le pattuglie della Polizia locale.

