Traffico in tilt, lungomare paralizzato 

Traffico nel caos ieri notte nel cuore della città, tra il Lungomare New York 11 Settembre, piazza Matteotti, via Riva di Ponente e via Sassari, come accade ormai in quasi tutti i fine settimana.

La causa? Il “tappo” creato dai mezzi in entrata e in uscita dal parcheggio della stazione ferroviaria che ha come unico accesso via Sassari, meta preferita delle migliaia di cagliaritani e non che il sabato sera cercano un posto dove lasciare l’auto prima di invadere le strade della movida.

Auto ferme

Dalle 21 alle 23 una coda infinita di auto ha paralizzato il traffico sul lungomare, col serpentone che si muoveva a passo d’uomo e arrivava sino a viale Colombo. Una situazione che va avanti tempo e che sembra essere decisamente peggiorata da quando è stata chiusa per lavori via Roma lato portici.

E alla quale, ieri notte, si è aggiunto anche il caos in una zona attigua – cioè viale Regina Elena e viale Regina Margherita – per via degli eventi in programma per l’ultimo giorno del festival letterario Marina Cafè Noir. Risultato: per un paio d’ore il centro città si è trasformato in un unico grande ingorgo.

Il nuovo varco

Il problema è sul tavolo da tempo. Quanto al parcheggio di via Sassari, l’amministrazione aveva anche chiesto a Reti Ferroviaria Italia, proprietaria dell’area, di aprire un varco in uscita in viale La Plaia, per evitare alle auto di restare imbottigliate all’ingresso. «Ma la risposta di Rfi è stata negativa», aveva spiegato l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. «Hanno detto che mancano le condizioni di sicurezza».

A quel punto il Comune ha pensato di attenuare i disagi con il nuovo semaforo sistemato a ridosso della stazione Eni di viale La Plaia e impedendo alle auto in arrivo dal lungomare di svoltare direttamente in piazza Matteotti. Soluzione che – almeno a vedere cosa succede nei fine settimana – potrebbe aver persino peggiorato la situazione visto che anche le auto dirette verso viale Trieste o il Largo finiscono nell’imbuto di via Sassari.

Parcheggi chiusi

Di certo le cose migliorerebbero se aprissero i tanti parcheggi ancora chiusi, come ad esempio quelli in via Caprera (280 posti, di proprietà della Regione) via Cesare Battisti (200 posti) e via De Magistris (54). Peccato che al momento – per ragioni diverse – restano tutti off limits.

