Traffico in tilt e rubinetti a secco in via Mandas 

Dislivelli, dossi, disservizi alla rete idrica e blackout. A Quartucciu i disagi sono ormai quotidiani. Ieri mattina gli operai di Abbanoa sono intervenuti sul ponte di via Mandas per appianare il dosso emerso dopo i lavori di giovedì scorso. L’intervento però, ha creato file interminabili e gli automobilisti sono stati costretti a prendere strade alternative. In contemporanea, è arrivata un’altra doccia fredda con l’interruzione dell’erogazione dell’acqua a causa di un guasto alla rete idrica in via Quartu. Il disservizio ha interessato, tra le altre: via Ploaghe, via Mogoro, via Nazionale, via Pertini e via degli Ulivi.

Una situazione che ha fatto esplodere la rabbia dei cittadini. «Non solo il problema dei dossi di via Mandas, ieri mattina ci siamo svegliati senza acqua. Abbiamo trascorso quattro giorni con poca pressione e ieri mattina è arrivata la mazzata definitiva», racconta Marcella Cocco. «L’acqua mancava già da tre ore quando è arrivato il messaggio di Abbanoa. Viviamo tra acqua assente, dossi ed elettricità che manca all’improvviso».

A informare tempestivamente i cittadini è stato il consigliere Simone Santabarbara: «Già dalla settimana scorsa era chiaro che il dosso avrebbe creato problemi e fosse pericoloso. I lavori di stamattina hanno creato disagi a tutti, me compreso. Servono comunicazioni più chiare verso i cittadini da parte degli enti incaricati: in tanti non hanno ricevuto nessuna comunicazione».

L’acqua ha ricominciato a tornare nelle abitazioni dopo le 17.

RIPRODUZIONE RISERVATA