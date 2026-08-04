VaiOnline
Quartucciu.
05 agosto 2026 alle 00:25

Traffico in tilt e rubinetti a secco in via Mandas 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dislivelli, dossi, disservizi alla rete idrica e blackout. A Quartucciu i disagi sono ormai quotidiani. Ieri mattina gli operai di Abbanoa sono intervenuti sul ponte di via Mandas per appianare il dosso emerso dopo i lavori di giovedì scorso. L’intervento però, ha creato file interminabili e gli automobilisti sono stati costretti a prendere strade alternative. In contemporanea, è arrivata un’altra doccia fredda con l’interruzione dell’erogazione dell’acqua a causa di un guasto alla rete idrica in via Quartu. Il disservizio ha interessato, tra le altre: via Ploaghe, via Mogoro, via Nazionale, via Pertini e via degli Ulivi.

Una situazione che ha fatto esplodere la rabbia dei cittadini. «Non solo il problema dei dossi di via Mandas, ieri mattina ci siamo svegliati senza acqua. Abbiamo trascorso quattro giorni con poca pressione e ieri mattina è arrivata la mazzata definitiva», racconta Marcella Cocco. «L’acqua mancava già da tre ore quando è arrivato il messaggio di Abbanoa. Viviamo tra acqua assente, dossi ed elettricità che manca all’improvviso».
A informare tempestivamente i cittadini è stato il consigliere Simone Santabarbara: «Già dalla settimana scorsa era chiaro che il dosso avrebbe creato problemi e fosse pericoloso. I lavori di stamattina hanno creato disagi a tutti, me compreso. Servono comunicazioni più chiare verso i cittadini da parte degli enti incaricati: in tanti non hanno ricevuto nessuna comunicazione».
L’acqua ha ricominciato a tornare nelle abitazioni dopo le 17.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Nord Sardegna.

Cuga ai minimi, stagione irrigua a rischio

Mariangela Pala
Assalto alle coste

Cala Finanza, Villa Joy finisce sotto sequestro

Sigilli anche a un sito archeologico Cinque persone indagate: i nomi 
Andrea Busia
San Gavino.

«Reparti in emergenza»

Gigi Pittau
trasporto pubblico

Taxi senza più confini: «Un bacino unico per 17 Comuni diversi»

Il delegato della Città metropolitana Zaher prova a mediare nella lite Cagliari-Quartu 
Luigi Almiento
La crisi

Sofia, assalto naziskin all’hotel che ospita 400 ebrei italiani

Da Roma condanna unanime: «Antisemitismo da combattere» 