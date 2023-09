Traffico in tilt bloccato per ore 

Strada statale 195 paralizzata per oltre due ore, automobilisti costretti a imboccare un sentiero di campagna per aggirare il blocco: l’incidente mortale di ieri pomeriggio ha evidenziato ancora una volta i grossi limiti della viabilità della costa sud occidentale dell’Isola.

Il traffico diretto verso Cagliari e Teulada è stato dirottato dagli agenti della compagnia barracellare verso la strada di penetrazione agricola della zona di Santa Margherita, che si estende accanto alla diga e sbuca all’altezza della zona di Is Morus. Una strada stretta, dove a lungo le auto provenienti dalle due direzioni si sono sfiorate sino a quando, poco prima delle 18, l’arteria sulcitana non è stata riaperta al traffico.

Prima che gli automobilisti venissero dirottati verso quella stradina di campagna per evitare di restare incolonnati, sia da un lato che dall’altro della Sulcitana, pullman e macchine sono rimasti fermi a lungo: chi doveva per forza andare dall’altra parte ha atteso dalle forze dell’ordine che venisse trovata un’alternativa, chi non aveva fretta è tornato indietro.

Gianluca Spagnolu, comandante della compagnia barracellare di Pula, che ha dato manforte alla polizia locale nella gestione della viabilità, spiega le difficoltà di smaltire il traffico in strade di campagna: «Parliamo di percorsi sterrati, utilizzati da residenti e agricoltori, che non possono reggere una mole di traffico simile. Un incidente in questa zona, purtroppo, divide in due la Sulcitana e costringe a percorrere strade dove due auto che procedono in direzioni opposte faticano muoversi».

Tra l’altro ieri era una giornata cruciale per il controesodo dopo le ferie: in tanti hanno lasciato le seconde case lungo la costa e sono ritornati verso la città.

L’ennesima tragedia sulla Strada statale 195 ha dimostrato, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che i residenti di questa zona – ma anche i tanti turisti o i lavoratori – rischiano di restare incolonnati per ore. Che sia un incidente, un pullman in panne o un’autobotte in avaria all’uscita dalla Saras, il risultato è sempre lo stesso: strada paralizzata, automobilisti praticamente sotto sequestro. (i. m.)

