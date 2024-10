Traffico in tilt a Pirri e sull’Asse mediano 

Disagi ieri pomeriggio per il maltempo, soprattutto sul fronte del traffico.

La forte pioggia che dalle 14 sino alle 17 ha battuto la città ha creato qualche allagamento ma senza creare situazioni di pericolo. La viabilità invece ne ha risentito pesantemente, in particolare a Pirri dove la Protezione civile – vista l’allerta gialla che è durata sino alle 21 – ha deciso di chiudere prudenzialmente alcune strade, tra cui via Riva Villasanta e piazza Italia, misura questa che ha creato ingorghi e lunghe code. Super lavoro per i vigili urbani che hanno a fatica smaltito il traffico che si è fatto via via più intenso con l’uscita dal lavoro di centinaia di automobilisti.

Problemi anche sull’Asse mediano in arrivo allo svincolo di Genneruxi direzione Poetto, in una zona soggetta ad allagamenti. La pioggia caduta copiosa ha creato delle grosse pozzanghere sull’asfalto rendendolo particolarmente insidioso: per fortuna non si sono registrati incidenti ma la viabilità sulla strada comunale a maggior traffico ne ha risentito con code e rallentamenti.

La situazione è tornata alla normalità in serata quando ha smesso di piovere. Per oggi invece il bollettino meteo non prevede precipitazioni di particolare intensità.

