Traffico in tilt a causa dei cantieri  

I lavori per la realizzazione del collettore fognario in via Della Musica, stanno creando gravi disagi alla viabilità in città. E in fondo c’era da aspettarselo: perché se già il mercoledì quando veniva allestito il mercatino rionale nel tratto tra via Nenni e via S’Arrulloni, viale Colombo diventava un groviglio di lamiere, figuriamoci adesso con la strada chiusa da via Palestrina a via S’Arrulloni, in andata verso il Poetto e con un senso unico soltanto per chi arriva da via Salieri. Insomma le code sono all’ordine del giorno soprattutto nelle ore di punta, non solo in viale Colombo, diventato ormai impercorribile, ma anche nelle strade parallele e in via Marconi.

Le preoccupazioni

È così da più di un mese, da quando sono stati aperti i cantieri e si continuerà nella migliore delle ipotesi, come da ordinanza, fino al 18 marzo. Anche se andando sul posto le previsioni sembrano più fosche: l’intervento è ancora alle battute iniziali nel tratto più vicino a via Don Giordi, perché le difficoltà incontrate a far passare le tubature nel caos dei sottoservizi, non sono di poco conto. «Che senso ha avere istituito un senso unico per chi arriva dal Poetto anziché all’inverso?» si chiede Francesco Mulas 75 anni, «il tappo si crea per le auto che da viale Marconi non possono più andare in via Della Musica, da via Palestrina, e sono costrette a proseguire verso viale Colombo». I problemi maggiori all’ora di pranzo e dopo le sei di sera.

Le code iniziano da dopo il Carrefour». E se da Abbanoa assicurano che «tutto procede secondo cronoprogramma», le preoccupazioni tra i residenti sono tante.«A me sembra e ce l’hanno anche detto, che i lavori non finiranno il 18 marzo come previsto» evidenzia Marco Barbarossa 74 anni, «via Della Musica è oggetto di continue chiusure e noi dobbiamo sopportare i disagi. Riparano e rompono di nuovo. Avere la strada bella asfaltata è un sogno».

I percorsi alternativi

Per cercare di andare incontro agli automobilisti sono stati sistemati alcuni cartelli che indicano i percorsi alternativi: in viale Marconi all’incrocio con via Bizet e via Turati, in viale Colombo agli incroci con le vie Gramsci, Rossini, Paganini S’Arrulloni e Salieri, in via Turati in prossimità di via Mascagni e ancora in via Della Musica all’altezza di via Nenni e in via Boito e in via S’Arrulloni nei pressi delle vie Beethoven e Perosi. Ma non bastano i cartelli per evitare il caos.

«Viale Colombo è sempre intasata», commenta Agata Cotogno, residente in via della Musica «il traffico è triplicato. Le code sono anche nelle strade limitrofe. Io credo che se cambiassero il senso e consentissero a chi arriva da viale Marconi di andare in via Della Musica verso il Poetto andrebbe meglio». Anche perché chi arriva dal Poetto, può raggiungere il centro anche da via Fiume senza dover passare in viale Colombo, mentre chi arriva da viale Marconi per andare verso il Poetto, ha come unica alternativa quella di passare in viale Colombo.

